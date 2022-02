“La Sposa”, la seconda stagione si farà? La notizia trapelata preoccupa i fan. La reazione di Serena Rossi

“La Sposa”, si farà la seconda stagione? L’indiscrezione della serie, campione di ascolti su Rai Uno, preoccupa i fan.

Tra le fiction di maggior successo di questo inizio 2022 firmate RAI c’è lei, “La Sposa”. La prima stagione della miniserie che in sole tre puntate è riuscita ad appassionare gli italiani. Una storia che racconta le diverse sfaccettature della vita, emblema di una società che adesso non c’è più, modi di fare e di dire caduti in desuetudine.

Le vicende di Maria ed Italo hanno appassionato gli italiani ed il web pullula di commenti positivi. In tanti hanno ammesso di aver pianto tantissimo e che non si commuovevano così da tempo, insomma una formula ben riuscita merito di un cast eccellente che ha fatto tenere fino alla fine col fiato sospeso.

“La Sposa”, ci sarà la seconda stagione? L’indiscrezione poco gradita dai fans

“Se ci sarà la seconda stagione de La Sposa? Non lo so, ma me lo auguro. Immagino, visto che ha avuto tanto successo, che la storia continuerà” questo quanto dichiarato dall’attore Maurizio Donadoni, Vittorio Bassi nella fiction campione di ascolti. Una risposta che potrebbe far pensare che non si sia deciso ancora sulle sorti de “La Sposa”.

D’altra parte, la RAI non avrebbe dichiarato nulla sul punto, lasciando aperte infinite possibilità. Gli spettatori si sono appassionati alle vicende di Maria, personaggio chiave nonché protagonista della miniserie, una donna che ha ricavato un’enorme forza dalle numerose difficoltà della vita.

Serena Rossi e Giorgio Marchesi comunque stanno partecipando ad altri progetti che vedremo presto in televisione. La Rossi infatti sarà su Rai Uno con “Mina Settembre”, altra fortunata serie giunta alla seconda stagione. Giorgio Marchesi invece lo vedremo prossimamente in “Studio Battaglia”.

Nonostante il successo, sono numerosi i fans che credono che la serie meriti di finire così, perché a detta di molti non avrebbe senso prolungare visto il finale. Almeno che, non ci sia un colpo di scena che possa cambiare tutto. E tutti in fondo speriamo che sia così!