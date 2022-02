Approdati a Londra per l’evento musicale più atteso dell’anno, i Brit Awards, la presenza dei Maneskin non è passata inosservata

Dal palco del Festival di Sanremo, dove sono tornati a un anno dalla loro vittoria, a quello dei Brit Awards, la cerimonia tenutasi ogni anno a Londra che premia gli artisti, gli album e le canzoni che hanno ottenuto il maggior successo nell’ultimo anno. I Maneskin continuano a farsi strada nella scena musicale internazionale e l’accoglienza avuta all’evento inglese ne è una prova.

Non sono riusciti nell’impresa di portarsi a casa nessun premio, nonostante le due nomination, ma sono saliti ugualmente sul palco per presentare la categoria “miglior gruppo dell’anno”. La loro presenza non è passata inosservata, così come i loro abiti firmati Gucci.

Tra i protagonisti dei Brit Awards: i Maneskin conquistano tutti

Il loro debutto sul red carpet dei Brit Awards ha fatto girare la testa, i quattro giovani artisti italiani si sono infatti presentati all’evento indossando abiti in latex perfettamente coordinati, mettendo ancora una volta in risalto tutta la loro personalità. Il boato del pubblico che li accoglie alla The O 2 Arena, gremita di persone, sottolinea ancora una volta quanto i Maneskin stiano riuscendo a lasciare il segno anche sulla scena internazionale.

Nessuna vittoria per loro, nominati in ben due categorie. Il premio per “miglior gruppo internazionale” è andato ai Silk Sonic, mentre quello per la “miglior canzone internazionale” a Olivia Rodrigo con “Good 4U“. Nonostante questo i Maneskin sono stati grandi protagonisti della serata e sono saliti sul palco per consegnare il premio come miglior gruppo alla band Wolf Alice. “È un grande onore per noi poter essere qui“, afferma Damiano David in un perfetto inglese.

Nel corso della serata i Maneskin sono stati pizzicati mentre scattavano foto e dialogavano con altri artisti presenti come Olivia Rodrigo, tra le artiste di maggior successo dell’ultimo anno. Da Dua Lipa a Ed Sheeran fino ad Adele, i Brit Awards hanno celebrato la musica inglese e internazionale in una nottata all’insegna delle emozioni.

Inarrestabili, i Maneskin continuano a essere invitati a eventi, festival e programmi televisivi esteri. Il 2022 si prospetta per loro un anno di straordinarie opportunità che andranno con molte probabilità a consacrare il loro successo mondiale.

