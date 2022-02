Barbara D’Urso ha lasciato i fan senza fiato con un annuncio clamoroso. La conduttrice ha detto addio a Milano per spostarsi a Napoli a seguito di un nuovo progetto.

Tempo di novità e cambiamenti per Barbare D’Urso. La conduttrice Mediaset è partita alla volta della sua amata Napoli, città in cui è nata, salutando Milano e gli studi di Canale5 a seguito di un appuntamento.

A dettare questo spostamento è un misterioso impegno, nascosto fino all’ultimo. 64 anni, la presentatrice ha mostrato nelle stories di Instagram, dove è seguitissima, alcuni indizi per svelare i motivi di questo viaggio alimentando la curiosità del pubblico.

Da una parrucca a costumi di scena, non è mancata anche una dedica a Napoli, luogo a cui è molto legata.

Barbara D’Urso: nuovo avventura, clamoroso annuncio

Su Instagram Barbara ha condiviso da Napoli una grande novità. Sul suo feed è apparso un post, realizzato in queste ore, in cui veste i panni di dama per annunciare una grande rivelazione.

Si tratta dello spot di lancio dedicato a un incredibile aggiornamento: la conduttrice sarà alla guida de la nuova edizione “La pupa e il secchione show” in onda su Italia. Si tratta di uno con un nuovo format in cui saranno protagonisti da un lato un gruppo di studiosi, dall’altro giovani incentrati sulla cura del loro aspetto.

In onda dal prossimo 15 marzo, non mancheranno anche ospiti previsti nelle puntate guidate dalla 64enne, da anni nei panni di conduttrice.

Una nuova avventura che ha condiviso sui social, svelando le emozioni travolgenti che sta vivendo. Torna così nella prima serata Mediaset, ma questa volta su Italia1: il programma ha lo scopo di fondere il suo classico spirito ironico a contenuti in stile reality show.

A dare un tocco in più inoltre la versatilità e la professionalità della presentatrice, super carica per questo impegno. “Nuova sfida, nuova avventura”, le parole condivise sul suo Instagram.