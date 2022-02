“Vera g****a imperiale”, Paola Iezzi si sporge troppo in avanti ed è subito delirio: passione travolgente – VIDEO

Paola Iezzi fa impazzire i followers di Instagram con una performance che fa perdere il lume della ragione: sporgenze travolgenti.

Tra le cantanti più rinomate dello spettacolo nazionale c’è lei, Paola Iezzi, ex protagonista del duetto, tutto tripudio e adrenalina con l’altra ‘metà’ professionale, Chiara.

Insieme nel corso degli anni hanno scalato le gerarchie delle preferenze tra i vari artisti dell’epoca, oggi famosi come loro. Poi il destino riserva loro una dolorosa separazione che lascia tutti senza parole.

Da quel momento in poi, nessuna traccia di incontri eventualmente chiarificatori tra le due superstar del tempo. Paola esce allo scoperto e decide di costruire un percorso di ricrescita personale, puntando sull’appeal e i social network.

Tuttavia, tra uno scatto gradito dai fan e l’altro non mancano i ricordi di qualche anno fa quando faceva gridare al delirio il pubblico accorso in massa per ascoltare la sua voce.

Così Paola ha voluto celebrare questa speciale rimembranza, cavalcando l’onda del successo social nella sua più completa intimità

Paola Iezzi scatena orgoglio e sensualità nell’ultima VIDEO performance: passione unica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

Ancora una volta Paola Iezzi si è resa protagonista sul profilo social di Instagram con una performance che ha mandato tutti i followers fuori di testa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Francesca Fialdini sirena sugli scogli: gambe chilometriche che non si scordano più – FOTO

Se nel celebre duetto l’adrenalina era al primo posto, lo stesso si potrebbe dire in un contesto piuttosto singolare, dove lei è l’assoluta protagonista. Nonostante il suo tempo libero sia quello di stuzzicare e rendere appetibile e soddisfacente la giornata dei fan, la Iezzi riesce di tanto in tanto a conciliare questo aspetto con i ricordi del passato.

Il volume è al massimo della frequenza con la cantante che inizia a muovere il bacino in maniera piuttosto sensuale. Dalla radio si ode il ritmo ‘dance’ del brano che per lei rappresentò un successo di carriera memorabile: “Festival“.

Dal labiale si passa all’esuberante corporatura, perfetta e stratosferica da ogni inquadratura. Visuale che poi corregge la sua gradazione in direzione di qualche sporgenza di troppo. Si tratta del suo incredibile seno che lascia poco spazio all’immaginazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Aida Yespica come una bomba atomica: costume scosciato e scollatura estrema, si vede tutto – FOTO

Insomma, Paola ha cavalcato l’onda travolgente della passione, come si evince da scatti e videoclip dell’ultimo periodo.