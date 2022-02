“Miss Italia”, vi ricordate la vincitrice del concorso nel 1980? Oggi è una donna bellissima – FOTO

“Miss Italia” è il concorso di bellezza più seguito del nostro paese. É stato il trampolino di lancio per moltissime donne dello spettacolo nostrano. Scopriamo chi vinse nel 1980

La manifestazione “Miss Italia” è nato nel 1946 nell’immediato dopoguerra, successore del precedente concorso di bellezza per giovani donne intitolato “5000 lire per un sorriso”.

Ha attraversato il 20° secolo e, ancora oggi, è un’occasione per future attrici, modelle, presentatrici tv per farsi conoscere e avere una prima importante spinta per emergere. Il regolamento ha subito modifiche durante gli anni, adattandosi di volta in volta alla società e alla cultura in cambiamento. Dal 1959 al 2002 l’organizzatore è stato Enzo Mirigliani; oggi è la figlia Patrizia a portare avanti l’eredità così importante del padre. Vi ricordate chi vinse la gara di bellezza nel 1980? Date uno sguardo alla foto in alto, la riconoscete?

“Miss Italia” 1980: chi è la bellissima ragazza che vinse il concorso di bellezza

VAI SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE IL NOME DI “MISS ITALIA” 1980