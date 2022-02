Laura Pausini ed il collage della festa più bella. Parole che escono dal cuore e che non mentono. È la meraviglia

Laura Pausini si prepara a mesi e momenti intensi. Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, con un bis dopo lo scorso anno, è tempo di Eurovision ma non solo. Con lei sul palco di Torino ci saranno Mika e Alessandro Cattelan ed il countdown è già iniziato.

Sarà anche tempo di vedere il suo film ed ascoltare il suo ultimo singolo “Scatola” cantato e presentato anche sul palco dell’Ariston. Insomma grandi cose e grande fibrillazione da parte del suo pubblico che la ama alla follia e non vede l’ora di vederla all’opera.

Tutti entusiasti della scelta fatta e caduta su di lei come voce femminile dalla kermesse canora europea. Sappiamo che porterà come sempre in alto il tricolore. Ma per Laura adesso è tempo di festeggiare una ricorrenza imporantissima.

Laura Pausini e la festa più grande: le FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

“Sembra incredibile che siano passati già nove anni da quando sei qui con noi Paola…ogni notte mi addormento con la speranza che non mi chiederai mai di andare a dormire nella tua camera, ogni mattina mi sveglio felice perché sei ancora nel lettone con noi. Ti Amo Piccola Mia… io, babbo, Jader, Jacopo, Joseph, i nonni, gli zii e i tuoi cugini, siamo tanto orgogliosi di te! Buon Compleanno 💙”.

Con queste dolcissime parole Laura Pausini fa gli auguri social alla sua piccola, la figlia Paola nata dall’amore con il suo musicista e ormai compagno storico Paolo Carta. Una bambina voluta e cercata che ha cambiato la vita della celebre cantante.

Un collage di foto ed un breve video per condividere con i fan di tutto il mondo la felicità di un momento che va immortalato. E per non creare polemiche inutili, la Pausini ha subito specificato: “Le foto sono state scattate dai nostri amici (tamponati) che erano alla festa e il filmato è stato girato e montato dalla mamma di Paola 😍”.