Francesca Brambilla panoramica a 360° delle sue curve perfette: si sporge in avanti e le FOTO sono da censura

La modella bergamasca ha postato tre foto ricordo di lei al mare, foto senza veli che fanno toccare il cielo con un dito tale è la bellezza che la inebria.

La classe 1992 è uno dei volti più indimenticabili di “Avanti un altro” dove è ancora la Bona Sorte del 2022 accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Francesca Brambilla prosegue oltre alla tv la sua carriera come modella, ricordiamo che è stata fotografata ben tre volte per la copertina di Play Boy ma ha sempre scelto di non posare completamente nuda.

Attivissima sui social dove coltiva l’attenzione di oltre 1,1 milioni di follower, la Brambilla non smette mai di sedurre con contenuti inebrianti in cui il suo corpo è il protagonista indiscusso.

Francesca Brambilla miete vittime: tutti ai suoi piedi

