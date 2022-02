Ragazza di 16 anni trovata morta in casa dai genitori: disposta l’autopsia

Una ragazza di soli 16 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione di Costa Volpino (Bergamo) nella giornata di domenica: l’ipotesi degli inquirenti.

Una tragedia quella registratasi domenica 6 febbraio a Costa Volpino, piccolo paese sito tra Brescia e Bergamo. L’intera comunità è stata sconvolta dalla notizia della morte di una ragazza di soli 16 anni, trovata priva di vita all’interno della sua abitazione.

A rinvenire il corpo, pare siano stati i genitori che immediatamente avrebbero lanciato l’allarme. Purtroppo, nonostante il repentino arrivo del 118, nulla è stato possibile per salvarle la vita. Ormai la giovane era deceduta. Le autorità hanno disposto che sulla salma venga eseguito l’esame autoptico. Al momento l’ipotesi più accreditata sarebbe quella del suicidio.

Bergamo, ragazza di 16 anni trovata morta in casa: ipotesi gesto volontario

Una coppia di genitori ha rinvenuto la figlia di 16 anni priva di vita all’interno della propria abitazione familiare a Costa Volpino, in provincia di Bergamo.

Una tragedia che non è stato possibile evitare nonostante la repentina chiamata al 118. I due, infatti – stando a quanto riportano i colleghi della redazione di Brescia Today – vista la giovane esanime, avrebbero subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Il personale medico giunto sul posto, però, nulla avrebbe potuto se non constatarne l’avvenuto decesso. Vano ogni tentativo di rianimazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uomo trovato morto in casa: indagano i carabinieri

Ad intervenire, in seconda battuta, anche i carabinieri, i quali hanno attivato tutte le indagini di rito per comprendere cosa abbia causato la morte. Attualmente, pare che l’ipotesi più accreditata sia quella del gesto volontario, ma per avere maggiori certezze bisognerà attendere l’esito dell’esame autoptico disposto dalle autorità. La possibilità che si sia trattato di un gesto estremo potrà essere o meno confermato solo dopo questo ulteriore atto di indagine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lite tra fratelli in un’azienda: ucciso un operaio di 38 anni

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale, dove l’adolescente era molto conosciuta e ben voluta. Una vita spezzatasi nel fiore degli anni la sua, quella di una 16enne con ancora tanta strada dinnanzi a sé.