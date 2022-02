Carolina Stramare ancora una volta sorprende i fan, l’ultimo post ha già fatto il giro del web che è impazzito per la sua sensualità

Bella, seducente, accattivante e sensuale. Carolina Stramare è tutto questo e molto altro e nonostante siano passati anni dalla sua vittoria, per gli italiani è ancora lei Miss Italia.

A differenza delle altre reginette di bellezza, la Stramare ha deciso di intraprendere una carriera lontano dal mondo dello spettacolo e della televisione, dedicandosi interamente alla moda.

Così tra shooting fotografici e campagne pubblicitarie, non perde occasione di sfoggiare sui social i suoi scatti migliori.

Carolina Stramare, la posa accattivante è virale – FOTO

Seguita da più di trecentomila follower, Carolina Stramare sa come attirare l’attenzione dei fan e lo fa condividendo alcuni momenti delle sue giornate. Da sola o in compagnia, tra un evento lavorativo e relax, le sue foto sono un concentrato di energia e bellezza.

L’ultimo post è un insieme di scatti dove la modella sfoggia un completo unico: color panna, giacca e minigonna con uno spacco strepitoso. Il sottogiacca è quasi trasparente e sono in tanti a lasciare spazio alle fantasie più nascoste.

Un cappotto color cammello le copre le spalle e le scende fino al ginocchio, gli occhiali da sole lasciano intravedere il suo sguardo accattivante. I capelli sono raccolti in una coda.

“La meraviglia sei tu” qualcuno scrive e poi ancora “Sei il sole”, qualcun altro aggiunge: “Sei la più bella del mondo”.

Ancora una volta la Stramare ha fatto centro, impossibile resistere a così tanta bellezza. L’ex Miss Italia ha tutto al punto giusto e nessuno può fare a meno di seguirla, sostenerla e supportarla in ogni situazione. C’è chi la desidera in qualche programma televisivo, ma per adesso non ci sono chance. Carolina sa cosa vuole e il piccolo schermo sembra non fare per lei.