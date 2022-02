Justine Mattera spinge sull’acceleratore e vola, o meglio fa volare i fan con la fantasia. Così desiderabile non l’abbiamo mai vista. Un tripudio di femminilità.

Sensuale, maliziosa, desiderabile e passionale, la showgirl Justine Mattera sa essere tante cose allo stesso tempo. I fan la amano, ogni suo scatto è una visione e l’ultimo ha mandato in escandescenza tutti.

La modella inizia la sua carriera diversi anni fa, quando ancora una ragazzina (ha 50 anni), si è trasferita dall’America per specializzassi in Letteratura italiana a Firenze. Per mantenersi agli studi ha iniziato a lavorare come cameriera, poi modella ed infine ballerina-cubista in un locale. Tra un balletto e l’altro incontra l’uomo che le ha cambiato la vita DJ Joe T. Vannelli, che la indirizza nel mondo dello spettacolo. Da quel momento il successo è ben noto.

Justine mostra tutto di se ed i fan non resistono all’esplosione

Sembra una foto di altri tempi ma con un pizzico di modernità, Justine una ragazzina in perizoma bianco, candido come la sua anima, ed una magliettina striminzita che fa intravedere i capezzoli turgidi. I capelli biondi sono spettinati, lo sguardo rivolto altrove, quasi assonnato, il rossetto rosso le risalva le labbra ed in mano un libro.

Questa è l’immagine alla quale i fan di Justine non hanno resistito, in milioni hanno commentato e lasciato un cuoricino. Così non si era mai vista e la passione che mette in quello che fa, trapela da un freddo schermo.

“Si ferma l’orologio”, commenta qualcuno che vuole sottolineare la perfezione. “Ma cosa sei mia dolce Justine”, scrive qualche altro. “Ti seguo da sempre, non deludi mai”, si legge anche.

Justine oltre ad essere una stimata professionista, è anche una grandissima donna. Sui suoi canali social è sempre disponibile con tutti, ha una parola di conforto per chi soffre e scherza con chi è felice, il pubblico la ama e non potrebbe fare a meno di lei. Il suo rapporto con l’Italia è consolidato e lo sarà per sempre.