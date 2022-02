“L’Ariston sta ancora tremando” Elena D’Amario make-up favoloso: tra poco sarà delirio totale – VIDEO

Elena D’Amario e le inquadrature ad alta tensione prima dell’uscita di scena sul palcoscenico più ambito: sarà spettacolo!

La showgirl e artista internazionale, Elena D’Amario ha tanta voglia di far bene e presentarsi al grande evento come ha sempre sognato.

D’altronde lei sembra già ben avviata e inquadrata in determinate tipologie di contesto, dove gli occhi di tutto il mondo sono lì, in procinto di dare il loro giudizio. Lei sembra temere tantissimo questo aspetto e non nasconde affatto il suo stato d’animo.

Per chi non l’avesse ancora capito stiamo parlando di Sanremo 2022 e del Teatro “Ariston“, palcoscenico carico di emozioni dal primo all’ultimo giorno. Ad incrementare il bottino record di ascolti ci ha pensato anche la prima ballerina della “Parson Company” di New York.

Elena, grazie alle sue immense doti da artista su pista ha attirato l’attenzione sugli spalti e guadagnato una meritata standing ovation, ricambiando la fiducia di Elisa, classificatasi al secondo posto della classifica generale della 72esima edizione del Festival

Elena D’Amario pronta ad incantare Sanremo: delirio incontenibile in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena d’Amario (@elenadamario)

Prima del grande successo sul palcoscenico dei grandi eventi e del Teatro ‘Ariston‘ di Sanremo, Elena D’Amario si è fatta riprendere dalle telecamere social, durante la fase di preparazione ‘trucco e parrucco’.

Da lì a poco sarà delirio incontenibile per i tantissimi appassionati! Non a caso la ballerina è visibilmente emozionata e mostra davanti a tutti un pizzico di imbarazzo prima di rispondere alla chiamata di Amadeus, sul palco.

Gli autori dietro le quinte cercano di fare del proprio meglio prima di concederla alle telecamere in mondovisione. Nel momento in cui Amadeus dà il benvenuto al pubblico in sala e ai telespettatori a casa, Elena è lì tesissima tanto da far cadere goffamente il tappo di un prodotto da viso, adibito alla preparazione del make-up.

Lei trema, è ansiosa e un filo preoccupata nel non farcela ma nessuno sa che da lì a poco sarà ‘terremoto’ di emozioni indescrivibili, all’Ariston.

Insomma possiamo dire che il piazzamento finale di Elisa a Sanremo è stato anche merito di Elena, sempre più coinvolta in occasioni imperdibili come queste. A quanto la prossima ‘mossa’?