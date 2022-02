Antonella Fiordelisi come madre natura: lo spogliarello social miete vittime. Alza la camicia e si vede tutto… – FOTO

La modella sui social ieri ha dato un annuncio inaspettato che riguarda una nuova collaborazione in radio. Tutti sintonizzati per il suo “fattore AMMMore”!

Forse pochi lo sanno ma Antonella Fiordelisi è anche una schermitrice italiana che milita nella Nedo Nadi A2 e nella nazionale Italiana nella sezione Under 20 spada. Bravissima atleta però alterna questa sua passione a quella di modella per servizi di moda e collaborazioni con brand del lusso.

Una vera icona di bellezza che da oggi sentiremo anche parlare in radio visto che è stata richiesta la sua presenza in una delle stazioni più conosciute e apprezzate in Italia. L’annuncio lo ha dato proprio lei ieri in tarda serata, emozionatissima ha anche stregato i fan con due scatti al limite del peccaminoso.

Antonella Fiordelisi diventa speaker radiofonica, tutti pronti per lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

La giovanissima ieri nella sua pagina Instagram ha infatti scritto concitata e felice: “Finalmente possiamo svelarlo…Da martedì fino a venerdì #onair su @radiokisskiss! Scopri il giusto Love Factor per San Valentino! 💓 Il fattore AMMMore per la festa degli innamorati spiegato da @antonellafiordelisi 🔥”.

L’appuntamento è alle 8:20 e alle 17:20 in diretta su Radio KissKiss ovviamente. Non paga di aver dato questo appuntamento ai fan, ha anche voluto allegare al post due foto decisamente osé. Una in costume super colorato ma sgambatissimo in cui appare veramente come madre natura con i suoi capelli fluenti sulle spalle.

Nella seconda invece indossa uno slip micro ed una camicia over maschile che solleva alta sul seno che scopre malizioso e trasgressivo quasi stesse giocando con il cuore dei maschietti più sensibili a questo genere di scherzi emotivi.

Oltre 20mila like per lei e commenti super emozionati: “Seeee ciao a tutti ❤️”, “Tutti connessi immagino 😂😂❤️”, “Pazzesca anto 😍”, “Sei illegale ❤️”, “Anto fermati, non ce la faccio più a vederti così!”. Voi ci sarete oggi a sentire la sua prima diretta?