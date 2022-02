La showgirl si è mostrata sui social intenta ad allenarsi in leggings ed un top talmente attillato che non ha lasciato molto all’immaginazione.

La notorietà di Elenoire Casalegno è arrivata quando era giovanissima affiancando un altrettanto arzillo Raimondo Vianello nella condizione di “Pressing” su Italia 1. Da lì il passo in altri programmi di successo come “Scherzi a parte” e il “Festivalbar” è stato breve.

La showgirl negli ultimi anni ha decisamente diminuito la sua partecipazione in tv dedicandosi maggiormente a se stessa, attivissima sui social però non smette di condividere la sua vita privata con la community. Vediamo cos’ha combinato ieri con l’hula hoop…

Elenoire Casalegno focosa dopo l’allenamento: mostra tutto senza vergogna

“Chi dice di non aver zoomato è più falso del primo gol del Milan nel derby”, “Senza fisico e senza gno*aggine! Bellissima come sempre 🔥😍❤️”, “Orca miseria, ma quanto sei gno*a??!!?? 👏”, “Senza parole…Un portento 👏”.

Effettivamente tanto scalpore è ben meritato visto lo scatto che la bella Casalegno ha condiviso sui social. Si trova in ginocchio appoggiata al cerchio della hula hoop che ha appena terminato visto i capelli scompigliati e la faccia leggermente stanca.

Fa una smorfia divertita con la lingua, sorride solo con la bocca visto che gli occhi sono parzialmente nascosti dalla lunga frangia ribelle che le copre il viso magro. Divina sfodera un fisico da paura con muscoli d’acciaio nelle braccia possenti e nell’addome scolpito che emerge in primissimo piano nell’inquadratura ravvicinata del cellulare.

Il tutto valorizzato da leggings tecnici e un top decisamente striminzito che a fatica contiene il suo seno generoso. Un fan ha anche fatto capire di aver zoomato, il motivo è proprio la scollatura del décolleté che in quella posizione è molto provocante e suggerisce pensieri peccaminosi.

Migliaia di like per lei e la sua bellezza ultraterrena che ipnotizza e manda in iperventilazione chiunque. Lei è la dimostrazione che gli anni non contano e che si può essere perfette anche a 45 anni.