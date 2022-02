Amadeus: pazzesco tocca il sedere alla Marcuzzi, la reazione di Alessia è epica – VIDEO

È Amadeus-mania sui social: quello che fa con la Marcuzzi è qualcosa che non si può dire. Il conduttore con le mani lunghe

Amadeus si gode il successo del suo terzo Festival di Sanremo. Ascolti mai visti dal 2000. 13 milioni 205 mila spettatori con il 65% di share ed un pubblico di giovani conquistato in tutto e per tutto. Questo era anche l’intento del marito di Giovanna Civitillo che ha fatto centro.

E così già da ora tutti parlano di un quarto Festival per Amadeus che ovviamente al momento non si sbilancia: “Oggi è tutto estremamente bello e gioioso e mi sembrava di vivere un sogno” ha detto all’ultima conferenza stampa. Per lui una grande soddisfazione: quello che sembrava una follia è diventata realtà: “trasformare musicalmente il Festival”.

E così adesso anche sui social impazza l’Amadeus-mania con video che diventano virali in un attimo, vecchi e nuovi. Quello con Alessia Marcuzzi è fenomenale.

Amadeus, il gesto senza freni sul palco: il video

Si vola indietro nel tempo su TikTok e si approda agli anni del Festivalbar. In molti forse non se lo ricorderanno ma tra gli anni Novanta e Duemila è stato un vero cult in estate.

Tra i vari presentatori che si sono susseguiti sul palco anche Amadeus insieme ad Alessia Marcuzzi. Per ben due edizioni i conduttori sono arrivati sul palco della musica dell’estate, il 1996 e il 1997. E proprio di quegli anni è un video che in questi giorni sta spopolando sui social ed in particolare su TikTok.

Un giovanissimo e spensierato conduttore che balla e scherza sul palco allungando le mani dove non avrebbe dovuto. Amadeus in fila, per fare una sorta di trenino, sul palco accanto alla Marcuzzi. Si balla la Macarena, il famoso ballo di gruppo esploso proprio in quegli anni. Si comincia il balletto, prima le mani sulle spalle, poi in testa, sui fianchi ed il marito di Giovanni Civitillo azzarda il colpo.

Invece di mettere le mani sui suoi fianchi le porta in avanti e continuando il balletto le fa finire dritte sul fondoschiena della collega. Lei si gira immediatamente sgrana gli occhi e fulmina il conduttore accennando un sorriso incredulo. Lui alza le mani per difendersi e ride. Scena epica che dopo moltissimi anni è tornata in auge ed in un attimo è diventata virale.