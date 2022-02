Maria De Filippi ha spiazzato tutti nell’ultima puntata di Uomini e Donne: a gran sorpresa, ha invitato due vecchi protagonisti del programma che hanno fatto molto discutere

Andrea Nicole è stata una grande protagonista di Uomini e Donne. Maria De Filippi l’ha scelta come tronista la scorsa estate e su di lei hanno scommesso davvero tantissimo, per questo ci sono rimasti male quando la sua scelta è avvenuta fuori dal programma. Infatti, la sua non è stata una scelta convenzionale. Ricordiamo insieme quello che è accaduto qualche mese fa.

Ciprian, infatti, si presentò alla porta di Andrea Nicole senza la redazione e i due passarono la notte insieme. Il giorno dopo, lei si presentò in puntata per raccontare quanto accaduto. Maria cercò di mantenere la calma, ma ammise di non credere alla buona fede di Ciprian, che aveva provato più volte a partecipare al programma televisivo.

Uomini e Donne, Andrea Nicole torna nel programma insieme a Ciprian. Le parole di Maria De Filippi

Ciprian e Andrea Nicole, oggi, sono tornati in studio a distanza di settimane. Ad invitarli è stata proprio Maria De Filippi, che si è resa conto di aver sbagliato nei confronti dei due ragazzi, in modo particolare del corteggiatore.

“Io ti devo chiedere scusa” ha esordito così, parlando a Ciprian. “Io non ti credevo, tu avevi fatto anche il provino come tronista e non pensavo che lei ti piacesse davvero, ma mi sono ricreduta. Sono molto felice per voi. Io non ce l’avevo con Andrea Nicole, ci tenevo molto a lei e sapevo che fosse pazza di te e che ti avrebbe aperto la porta quella sera, per questo mi sono arrabbiata con te“.

I due hanno accolto le sue scuse e hanno raccontato che stanno vivendo un periodo bellissimo, che le loro famiglie sono diventate una cosa sola e che presto, loro due, andranno a vivere insieme.

Alla fine, Maria ha fatto un regalo bellissimo ad Andrea Nicole: le ha fatto scendere i petali, permettendole di vivere il famoso momento della scelta che avviene nel programma.