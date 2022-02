Giovanna Civitillo ha sostenuto Amadeus a Sanremo 2022, ma non ha potuto fare a meno di fare “la scossa” con un altro uomo

Il “Festival di Sanremo” è stato un successo e Amadeus ancora una volta si è rivelato un conduttore grandioso. Molti dubitavano della sua presenza senza il co-conduttore Fiorello e invece il presentatore ravennate ha sorpreso il pubblico e i telespettatori con effetti speciali.

La moglie Giovanna Civitillo e suo figlio José lo hanno accompagnato in questa meravigliosa avventura. L’ex ballerina di “L’eredità” ha sfoggiato outfit strepitosi che non sono passati inosservati. Dal rosso all’arancione, poi ancora giallo e nero, ha mostrato le sue forme prorompenti e l’eleganza che da sempre la contraddistingue.

Giovanna Civitillo, “la scossa” che ha insospettito il web

Per molti la terza serata è stata la migliore grazie all’ospite d’onore che ha fatto emozionare, divertire, ballare il pubblico presente e i telespettatori. Stiamo parlando di Cesare Cremonini, il cantante bolognese che con il suo medley è stato sorprendente.

“Io vorrei farvi volare” aveva scritto qualche ora prima di esibirsi sul palco dell’Ariston, secondo il web ha centrato il punto e insieme a Giovanna Civitillo hanno messo in scena una “scossa” che ha fatto impazzire proprio tutti.

Anche Amadeus che a ritmo di 50 special si è scatenato sul palco ed è tornato indietro nel tempo. Dopo l’esibizione, i complimenti e i tanti messaggi da parte dei fan e amici, Cesare Cremonini non ha perso occasione di condividere con i follower le sue emozioni, pubblicando vari post sulla serata a Sanremo.

“Ho aspettato tanto prima di salire sul palco di Sanremo con la mia musica, ma forse per questo ho potuto godere di una vista bellissima. Grazie di cuore a tutti”. Ha scritto.

“Mentre non riuscivo a dormire, durante la notte, ho chiamato mia madre Carla che stava tornando in autostrada verso Bologna. – poi un pensiero a sua madre – Volevo assaporare anche la sua felicità. Era all’Ariston, come a SanSiro, come al mio primo saggio di pianoforte a 6 anni”.