Justine Mattera esulta insieme ai fan per un altro traguardo raggiunto, il weekend della modella all’insegna dello sport: tutti i dettagli

Attrice, showgirl, modella, Justine Mattera è un concentrato di bellezza a sensualità che nel corso degli anni si è fatta conoscere dal pubblico che la supporta e sostiene in ogni situazione.

Molto attiva anche sui social, vanta di mezzo milione di follower con i quali condivide alcuni momenti delle sue giornate, tra scatti personali e professionali. La modella negli ultimi anni si è avvicinata allo sport, infatti ogni giorno si allena, superando i suoi limiti e raggiungendo molti traguardi.

Justine Mattera, un nuovo traguardo tra sensualità e classe – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Direttamente da Terni, Justine Mattera è stata la madrina dell’evento Maratona di San Valentino tenutosi nel corso del weekend appena terminato. Sul suo profilo social ha pubblicato delle foto dove si mostra intenta a correre e ad arrivare al traguardo insieme ad altri amici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Amadeus e la frase clamorosa che lega insieme Diodato, Maneskin, Blanco e Mamhood

Poi lo scatto post percorso dove mette in risalto la medaglia e il suo décolleté. “Non era facile, è un percorso con le prime 12 km in salita. Poi fai una bella discesa con le gambe imballate. – ha scritto – Lo scenario però è mozzafiato completo con le cascate(le Marmore). Ero la madrina dell’evento e ringrazio tutta l’organizzazione per l’ospitalità incluse le Ciriole alla Ternana”.

“Sei una forza” è il primo commento che si legge sotto al post e poi ancora “Sei tosta ragazza”, qualcun altro ha aggiunto: “Mi fai impazzire, fascino, seduzione e classe. Hai tutto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Come Lara Croft in Tomb Rider”, Lucia Javorcekova monta in sella e quelle trasparenze vertiginose? Visuale proibita – FOTO

Il post è diventato virale e Justine Mattera ancora una volta ha fatto centro. I fan non vedono l’ora di scoprire nuove foto e ammirarla in altre pose seducenti e accattivanti. Quale sarà il suo prossimo step? Non ci resta che attendere, la modella non perde occasione di attirare l’attenzione.