La strepitosa moglie del famoso calciatore Mauro Icardi ha deliziato i suoi fan di un selfie scattato in piscina: che meraviglia!

Wanda è una vera e propria bomba ad orologeria nel suo ultimo IG post: il web è fuori controllo!

Nell’immagine la bellissima showgirl argentina posa con i capelli bagnati, il trucco sciolto ed il costumino sceso: in mostra c’è solo il meglio!

Nella didascalia del post la bella influencer ha scritto: “Domingo de spa en casa” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Domenica di spa in casa”).

L’occhio dei fan cade inevitabilmente lì… sul suo prorompente décolleté in bella vista.

Preparatevi a vedere lo scatto che ha fatto schizzare la temperatura alle stelle anche in pieno inverno…

Wanda Nara, la FOTO raggiunge l’apice dell’eros: impossibile non innamorarsene!

Una cosa è certa: i seguaci di Lady Icardi non chiuderanno occhio stanotte!

Nello scatto Wanda si immortala dall’alto verso il basso, con lo sguardo rivolto verso l’obbiettivo della fotocamera, un sorriso accennato sulle labbra ed una mano appoggiata sulla coscia: la fantastica trentacinquenne ha compiuto una strage di cuori!

Sono tantissimi i personaggi famosi di tutto il mondo che hanno commentato il suo post: il selfie è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla condivisione!

La talentuosa attrice ha mandato gli utenti che la seguono dritti al manicomio: l’immagine è da bollino rosso.

La foto è dunque stata sommersa da una valanga di visualizzazioni, mi piace e messaggi, scritti dai fan che la sostengono e la supportano sempre con stima e affetto.

Ecco alcuni esempi: “Non dico tanto, vorrei essere l’acqua nella vasca“; “L’ultima volta che si sono viste due bombe così il Giappone si è arreso”; “Come vorrei essere li con te” oppure “La regina argentina”.

Non c’è dubbio: Wanda Nara è sempre sulla bocca di tutti!