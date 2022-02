Martina Colombari, sfilata a sorpresa al centro di Milano: che eleganza – FOTO

Martina Colombari non perde mai il suo tocco magico, a tanti anni di distanza: per le strade di Milano sfoggia ancora una classe super

E’ stata una delle bellezze più iconiche negli anni 90 e nei primi Duemila in Italia, ma ancora oggi è simbolo ineguagliabile di classe ed eleganza. Martina Colombari conserva un fascino intramontabile e speciale.

Eletta Miss Italia da giovanissima, a 16 anni, nel 1991, si è poi affermata, conclusa la sua carriera di modella, come attrice per tv, cinema e teatro e come conduttrice televisiva di successo. Negli anni 90, soprattutto, in trasmissioni sportive e non è un caso che sia stata legata prima ad Alberto Tomba e successivamente ad Alessandro Costacurta, che ha sposato. Con l’ex difensore del Milan, compone una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo.

Ancora oggi, come detto, Martina può contare su un certo numero di ammiratori. A 46 anni, si mantiene ancora in grandissima forma, e su Instagram non teme confronti con bellezze più giovani di lei. Non a caso, su Instagram ha oltre un milione di followers, che ne fanno comunque una delle personalità italiane più seguite sul web.

Martina Colombari, il messaggio ai suoi fan: “Oggi a Milano…”

Rispolverando gli anni giovanili, anche a distanza di anni Martina mostra di non aver perso il tocco seducente che sfoggiava in passerella. E dunque, si è resa protagonista di una nuova sfilata in centro a Milano, anche se piuttosto particolare.

Indossando un lungo abito elegante, al centro di una strada, Martina sfodera un tris di scatti spettacolari. Ma con qualche difficoltà: nel capoluogo milanese è una giornata alquanto ventosa. E per Martina è piuttosto difficile mantenere l’equilbrio:

Bisogna avere radici forti per non andare dove tira il vento ….

( e oggi a Milano eccome se tira !!! )

Il suo messaggio reca un significato importante, oltre a strappare un sorriso, per l’immagine che propone Martina osservare perplessa la lunga gonna del suo abito che fa per sollevarsi. La sua classe, comunque, non viene meno neanche in questo frangente.