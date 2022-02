Sangiovanni, dopo il successo al Festival di Sanremo 2022 confessa la sua paura più grande: non lo fa dormire la notte.

Non c’è nemmeno bisogno di dirlo, nonostante questo Festival di Sanremo 2022 sia stato vinto a mani basse da Mahmood e Blanco (indubbiamente i favoriti ancora da prima che iniziasse il Festival) anche Sangiovanni ha saputo dare il meglio di sé.

Il fidanzato di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 2021, ha conquistato il pubblico dell’Ariston e di tutta Italia come pochi prima di lui hanno saputo fare. Il suo brano “Farfalle” non ha fatto faville, ma nonostante questo Sangiovanni è tornato a casa cresciuto e incredibilmente arricchito di affetto e amore. Non è sempre stato così, però, e lui stesso ha voluto ricordarlo durante un’intervista.

Sangiovanni, la sua paura più grande lo tiene sveglio la notte

Sangiovanni è nato a Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza, e sul palco dell’Ariston ha presentato il singolo “Farfalle”, prodotto da Zef, Itaca, Merk e Kremont. Il successo a Sanremo non è stata una sorpresa, ma gli ultimi anni sono stati davvero i più emozionanti della sua vita. Lui stesso lo ha raccontato durante un’intervista rilasciata poco prima dell’inizio del Festival: “Ho trovato una persona che mi ama in un modo smisurato, non è scontato, è molto più difficile questo che fare sette dischi di platino” ha detto. Inoltre è da poco diventato zio di una bambina, figlia della sorella. Ma non è tutto, anche il lavoro per Sangio andava a gonfie vele già da prima di Sanremo: “Ho cantato all’Arena di Verona per la prima volta. Sono entrato a fare parte di un ambiente di lavoro dove ci sono artisti che prima per me erano inarrivabili e adesso, invece, ci passo le serate”.

Il successo ad Amici di Maria De Filippi gli ha permesso di arrivare a Sanremo, ma la vita di un giovane artista non è sempre felice. “È stato magico quello che mi è successo, però quando sei così esposto oltre all’amore ti arriva anche l’odio, e io ne ho ricevuto tantissimo. Insulti di ogni genere sui social per come mi vesto, per quello che scrivo. Mi hanno anche minacciato di morte […] I cambiamenti che ho vissuto mi hanno dato moltissimo, però mi hanno anche fatto sentire più fragile. Ho dovuto cercare un nuovo equilibrio”.

Una delle paure che più lo preoccupano, però, non ha niente a che fare con la musica e con il successo. Il pensiero della morte, ha raccontato, a volte non lo fa dormire la notte. La situazione di pandemia non aiuta: “Temo anche che non si riesca a trovare una via di uscita dal Covid. La situazione che stiamo vivendo sembra sempre meno temporanea, e ci sta cambiando. Tutti quelli della mia età sono stati privati di molte esperienze di condivisione, di tantissime ‘prime volte’. E questo è molto triste”.

Chiaramente Sangiovanni è giovanissimo e la morte è lontanissima. Noi gli auguriamo il meglio, così come ci auguriamo che questa brutta pandemia finisca e ci lasci tirare un sospiro di sollievo. Senza mascherina.