GF Vip: chi è Giorgia Nicole Basciano, sorella di Alessandro?

Questa sera ingresso a sorpresa: quello di Giorgia Nicole che incontrerà suo fratello Alessandro. Avrà un confronto anche con Sophie?

Alessandro Basciano sta per ricevere una sorpresa da parte di una delle donne più importanti della sua vita: si tratta della sorella Giorgia Nicole.

Di recente, Alfonso Signorini aveva espresso ad Alessandro, il pensiero di sua sorella riguardo l’attuale fidanzata dell’ex tentatore, Sophie Codegoni. Sembrerebbe che Giorgia Nicole preferisca che accanto a suo fratello ci fosse una ragazza più semplice e matura come Jessica Selassiè e non come l’ex tronista.

Questa sera la donna entrerà nella Casa e incontrerà non solo suo fratello ma anche Sophie. Cosa accadrà e quale sarà la reazione della coppia?

Sicuramente Alessandro sarà felicissimo di rivederla dato che i due fratelli sono molto legati.

Chi è Giorgia Nicole Basciano?

Non si sa molto riguardo Giorgia Nicole Basciano. Nonostante sia molto attiva sui social e abbia avuto anche esperienze televisive, la ragazza non ama esporre la sua vita privata. Piuttosto pubblica scatti riguardanti la sua professione.

Durante l’edizione del 2016 di ”Ciao Darwin”, la sorella Basciano è apparsa in diverse puntate dello show.

Segue assiduamente il fratello Alessandro nella sua avventura e di recente si è voluta esprimere sulle pagine del settimanale ”Di più” riguardo la relazione con Sophie.

Le sue origini sono genovesi ma non conosciamo l’anno di nascita. Su Instagram vanta quasi 35 mila followers.

E’ una modella nel settore fitness e diverse sono le foto che pubblica sul più popolare dei social network, dove sfoggia un fisico da urlo.

Non conosciamo nulla riguardo la sua attuale vita privata. Sappiamo che in passato ha avuto una relazione con l’ex tronista di ”Uomini e Donne”, Jack Vanore, finita per motivi che non sono stati resi noti.

E’ finita anche al centro del gossip perchè si vociferava avesse avuto un flirt con l’ex marito di Guendalina Tavassi, pettegolezzo smentito dalla stessa.