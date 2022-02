E’ un turbinio di emozioni l’intervista di Vanessa Incontrada a “Verissimo”. La Toffanin tenta di sorvolare ma un silenzio conferma l’accaduto.

L’ex conduttrice di “Striscia La Notizia” nella passata annualità, Vanessa Incontrada, è stata nuovamente ospite del salottino abitato da Silvia Toffanin. La bellissima attrice e conduttrice di origini spagnole, accolta a “Verissimo“, ha svelato alcuni cambiamenti della sua vita presente, non nascondendo al contempo uno sguardo nostalgico verso il suo passato.

Ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stato un dettaglio sulla sua vita sentimentale, tralasciato inaspettatamente dalla conduttrice. In questi giorni, infatti, alcune importanti riviste avevano già nominato a più riprese la sempre più probabile rottura tra la meravigliosa Vanessa ed il suo partner in amore da oltre una decade, Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada comportamento sospetto a “Verissimo” Silvia Toffanin evita il tasto dolente, ma…

L’attrice si è presentata al programma al fianco della sua adorabile cagnolina, Gina. E, dopo aver ufficialmente informato del suo trasferimento nella città costiera di Follonica, dove ha trascorso la sua infanzia, è stata subito protagonista di un evento inatteso. Oltre a ripercorrere alcune tappe emozionanti della sua carriera nel mondo dello spettacolo, la Toffanin ha voluto farle un ulteriore regalo. Quello di favorire il suo incontro sul piccolo schermo con la collega ed amica, nonché attrice e regista romana, Giorgia Trasselli.

Le due, a seguito di un primo momento di sorpresa, si sono abbracciate preda della commozione, rivivendo l’avventura vissuta assieme sul set della nuova miniserie televisiva “Fosca Innocenti“.

Al contempo, nonostante la volontà dimostrata dalla Toffanin di non trattare risvolti amorosi, l’eco delle supposizioni rilasciate al pubblico della penisola dal settimanale edito Cairo Editore, “Diva e Donna“, continua immancabilmente a risuonare in studio negli attimi di volontario silenzio della sua conduttrice. Vanessa e Rossano, stando a quanto riferito dalla rivista, si sarebbero lasciati a seguito delle difficoltà insorte durante il lockdown. La stretta vicinanza pare abbia avuto il potere di innescare una crisi già in atto. E, mai come ora, destinata a compiere il suo percorso.

Dunque, che ad oggi Silvia abbia dunque spontaneamente deciso di abbandonare le soglie di audience della trasmissione, e rispettare piuttosto un periodo di debolezza di Vanessa, sembrerebbe la scelta più probabile. Oltre che la più saggia.