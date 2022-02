Mahmood e Blanco, cosa c’è davvero tra i due vincitori del Festival di Sanremo? Dietro le quinte spunta un bacio sospetto…

I vincitori del Festival di Sanremo, nel corso delle cinque serate della kermesse canora, hanno dato prova di una sintonia incredibile. Nel duettare sulle note di “Brividi“, Mahmood e Blanco sono parsi essere l’uno la spalla perfetta dell’altro. Alla luce di ciò, moltissimi fan – attraverso i social – hanno manifestato dei dubbi sulla reale natura del loro rapporto.

La chimica, durante le esibizioni sul palco dell’Ariston, era letteralmente alle stelle. Come se non bastasse, nelle ultime ore è comparso un video che li ritrae in un gesto a dir poco clamoroso: è successo proprio dietro le quinte del Festival ma nessuno ne ha parlato…

“Si attraggono”, Mahmood e Blanco, scatta il bacio dietro le quinte: il feeling è travolgente

Impossibile non notare la sintonia di cui Mahmood e Blanco hanno dato prova sul palco dell’Ariston. I due, che hanno meritatamente guadagnato la vittoria con il singolo “Brividi“, hanno dimostrato un feeling a dir poco travolgente. Una sintonia che, evidentemente, non si esaurisce sul solo palcoscenico, ma la fa da padrona anche nei loro scambi quotidiani.

Di recente, in aggiunta, su Instagram è comparso un video a dir poco clamoroso. La clip, tratta dal dietro le quinte del Festival, ritrae i due artisti in un momento a dir poco dolcissimo. Prima di salire sul palco per esibirsi, Blanco guarda intensamente Mahmood e gli stampa un bacio sulla guancia, che il collega accoglie più che volentieri.

Di fronte ad una simile scena, i commenti del followers sono a dir poco impazzati. “Si attraggono“, ha sentenziato una fan, convinta del fatto che questa chimica testimoni un rapporto ben più profondo. “La tensione tra i due è palpabile“, le fa eco un altro utente, ipnotizzato dalla scena. Ma cosa si nasconde davvero dietro al rapporto tra i vincitori di Sanremo?

Di fatto, la chimica tra i due sembrerebbe essere solamente il frutto di una sincera amicizia, nonché di una sintonia a livello artistico. Blanco, infatti, sarebbe felicemente fidanzato con la sua Giulia Lisioli, mentre la vita privata di Mahmood rimane avvolta dal mistero.