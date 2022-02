Emma Marrone, arriva il ringraziamento speciale dopo Sanremo: il poker di foto pubblicato dalla cantante toglie letteralmente il fiato!

Emma Marrone è tornata al Festival di Sanremo a distanza di dieci anni dalla sua vittoria, e lo ha fatto in grande stile. Il brano “Ogni volta è così“, che ha raggiunto la sesta posizione in classifica, è stato tra i più apprezzati dell’ultima edizione della gara canora. La grinta che l’artista ha portato sul palcoscenico, d’altra parte, ha fatto il resto.

Nel corso di questi giorni, ogni gesto della cantante salentina è apparso sotto la lente d’ingrandimento. Per questo motivo, di fronte al recente post Instagram della Marrone, i fan non potevano certamente rimanere in silenzio. Un poker di scatti a dir poco assurdo, accompagnato da una didascalia che ha l’intento di lanciare un messaggio ben preciso.

“Io non sono etero” Emma e il poker di FOTO che toglie il fiato: arriva il ringraziamento speciale

“Io non sono etero“, “Sei così bella“, “Mi fai dubitare della mia eterosessualità“: questi i commenti apparsi sotto l’ultima compilation di Emma Marrone. La cantante, reduce da un Festival di Sanremo a dir poco scoppiettante, sta approfittando di questi giorni per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del suo sogno.

Tornare all’Ariston dopo dieci anni, per l’ex vincitrice di “Amici”, è stata un’esperienza a dir poco indimenticabile. Attraverso la recente fotogallery, la Marrone ha voluto rendere omaggio al marchio Gucci, a cui si è affidata per la scelta degli outfit e dei vari make-up esibiti a Sanremo.

“Per non dimenticare. Grazie Gucci per avermi accompagnata in questa avventura“, ha scritto Emma, mostrando tutta la propria riconoscenza verso il noto marchio. Nelle foto – quattro primi piani letteralmente da standing ovation -, la Marrone dà sfoggio di tutta la propria bellezza, paralizzando il pubblico del web.

I suoi 5 milioni di followers, orgogliosi di lei, attendono solamente che la cantante annunci l’arrivo del suo settimo album in studio (di cui non si sa ancora nulla). La salentina, senza ombra di dubbio, non deluderà di certo le aspettative.