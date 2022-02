Gf Vip, lutto nella Casa. Stasera il concorrente lascerà il reality?

Grave lutto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente è addolorato. Lascerà il reality?

La casa più spiata d’Italia è sempre più nell’occhio del ciclone per le dinamiche che vengono create dai concorrenti stessi. Dai litigi, agli amori nati proprio sotto i riflettori.

Questa volta, però, ad essere al centro dell’attenzione è stato un grave lutto che ha colpito uno dei concorrenti del reality più longevo di canale 5.

In molti si domandano se dati i recenti avvenimenti, l’inquilino della Casa lascerà la casa di Cinecittà per stringersi attorno alla sua famiglia in un momento delicato come questo o se cercherà la forza di andare avanti proseguendo la sua avventura, proprio come aveva fatto lo scorso anno Dayane Mello quando perse il fratello a causa di un incidente d’auro.

Di chi si tratta? Stasera lascerà la casa del ”GF Vip”?

A essere stato colpito da un grave lutto è Barù.

Il nipote del conduttore Costandino della Gherardesca, infatti, ha perso sua nonna.

Gli è stato riferito in confessionale e subito il concorrente si è incupito tanto da chiudersi in se stesso senza rivelare cosa gli è accaduto.

E’ stata Soleil Sorge a voler insistere per comprendere meglio quali fossero i motivi che avevano portato Barù a chiudersi in se stesso. Lo chef ha confessato alla sua coinquilina che la produzione, proprio in quelle ore, lo aveva messo al corrente della morte di sua nonna: “Questo è perché mi vedevi giù di morale. Sai sono triste per questo motivo qui, adesso lo sai. Tranquilla è tutto ok, lei era malata, sono triste ovviamente, sai che ero molto legato a lei”.

Tuttavia Barù non ha voluto raccontarlo agli altri suoi compagni di avventura: “Non voglio dirlo a tutti perché non mi piacciono le finte, sai quelle cose che poi succedono in questi casi, quindi preferisco non dirlo per adesso”.