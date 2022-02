Un accurato resoconto sulle problematiche affrontate da Stefano Bettarini nel corso della sua lunga carriera. Dal calcio ai tradimenti più chiacchierati, sino alla conclusiva rinascita.

In occasione del cinquantesimo compleanno del noto showman romagnolo, Stefano Bettarini, si ripercorrono i momenti clou del suo percorso artistico. A partire dal suo esordio su campo, quanto dalla sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo. In tal modo, due lenti d’ingrandimento tenteranno di concentrarsi parallelamente sulle sue sfide più difficili.

Dalla decennale love story con la conduttrice Simona Ventura, ai rispettivi tradimenti, fino alla conoscenza della sua attuale compagna, Nicoletta Larini. E, d’altro canto: dalle scommesse, ai suoi consecutivi guai con la giustizia. Fino a giungere alla sua definitiva uscita dal tunnel. Dopo il quale, l’ex iconico inviato de “L’Isola Dei Famosi“, debuttò nel ruolo di concorrente per altri importanti reality del piccolo schermo.

Stefano Bettarini “50 anni” in bilico tra dissapori e successi: dal calcio ai segreti con Simona a “Ballando Con Le Stelle”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Tutto in famiglia”. Giovanna Civitillo: la first lady di Sanremo attaccata sul web. Come ha reagito – FOTO

L’ex calciatore, nato il 6 febbraio sotto il segno dell’Acquario, sancì il suo esordio nel 1991 vestendo la maglia nerazzurra. Per circa quattordici anni, e concludendosi con l’approdo in nazionale nel 2004 a cui seguì il suo ritiro, Bettarini continuò a donare grandi soddisfazioni ai tifosi di ben quattro team. All’Inter infatti si aggiungeranno, con il passare degli anni, il Cagliari, la Fiorentina ed infine il Parma.

I problemi con la giustizia iniziano nel 2011 per concludersi soltanto otto anni più tardi, quando Bettarini verrà reso estraneo dalle dinamiche che fino a quel momento lo avevano tenuto sotto processo a causa di attività illecite riguardanti il calcioscommesse e la sua lealtà sportiva potenzialmente tradita.

Nel frattempo, in concomitanza con la sua prima apparizione televisiva, a “Il Quizzone“, sempre nel ’98 lo showman si legherà sentimentalmente alla Ventura. Dalla longeva e discussa relazione, culminata ufficialmente nel 2008, nacquero Niccolò e Giacomo. Nonostante la separazione, ed i numerosissimi rumors insorti all’epoca in virtù dei potenziali tradimenti di Stefano, i due hanno più volte affermato di essere rimasti in ottimi rapporti. La reazione pare, difatti, si sia conclusa principalmente per il loro desiderio di dedicarsi con massima dedizione alle loro corrispettive carriere. Nell’estate del 2018 un’ulteriore problematica si annuncia e riguarderà l’aggressione del loro primo figlio.

Nel 2009 conquista, seppur con grande prodezza, la finale della quinta edizione di “Ballando Con Le Stelle“. L’ultima apparizione televisiva di Stefano coincide con la sua sfortunata partecipazione alla quarta edizione del “GF Vip“. Ad oggi ammette lui stesso di aver spontaneamente preferito allontanarsi dalle dinamiche del piccolo schermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci sbarca in prima serata: la conduzione al famoso programma

Da più di due annualità, invece, lo showman dimostra di essere gioiosamente al fianco della sua nuova fidanzata, Nicoletta. Blogger appassionata di cucina, ed affermata Fashion Designer, nonché primogenita ventiseienne dell’ex pilota di Formula 1, Nicola Marini.