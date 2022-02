Beatrice Borromeo e la confessione sul marito Pierre:” E’ un padre…”

Beatrice Borromeo torna sul campo dopo un periodo in standby, lo ha rivelato qualche tempo fa al Corriere della Sera

Principessa, giornalista, elegante e di classe in ogni situazione. Stiamo parlando di Beatrice Borromeo, la moglie di Pierre Casiraghi, conosciuta in tutto il mondo per il suo talento e bellezza.

Classe 1985, direttamente da San Candido, la principessa è una nobile donna cresciuta seguendo valori che l’hanno resa unica e inimitabile sotto ogni punto di vista. Nel 2015 ha sposato il principe Pierre Casiraghi, figlio di Carolina Di Monaco e di Stefano Casiraghi.

Beatrice Borromeo, le parole meravigliose su suo marito

Il loro è stato un colpo di fulmine avvenuto a Cannes nel 2008, lo ha rivelato la principessa in un’intervista al Corriere della Sera affermando: “Pierre mi vede, si avvicina e dice: “Mi piaci e vorrei sposarti”. Io risi. E lui: “Vedrai”.

I due hanno dato alla luce due bambini, Stefano e Francesco. Da quando è diventata mamma, la Borromeo si è dedicata interamente alla famiglia, lasciando da parte il suo lavoro e la sua più grande passione: il giornalismo.

Dopo tre anni, però, è il momento di tornare in campo. Lo ha riferito nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, spiegando: “Questo è il primo anno che riesco a lavorare con i bambini, il prossimo anche il più piccolo inizierà la scuola, la Petite école”.

Inoltre, a settembre ha girato una docu-serie ed è stata via per tre settimane lasciando i suoi bambini al marito. “Sono fortunata, Pierre mi aiuta molto con i bambini”. Ha raccontato durante l’intervista.

Intesa, complicità, empatia, fiducia, rispetto, è grazie a tutto ciò che i due hanno una storia d’amore unica e solida. Nonostante il passare del tempo, gli alti e i bassi, sono riusciti a conciliare le loro vite, rispettando gli spazi e trovando un equilibrio che rende tutto perfetto.