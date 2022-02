Una vibrante curiosità sul fronte amoroso, riguardante il campione azzurro di tennis Matteo Berrettini, sorprende i suoi fan in tutto il mondo.

A cinque mesi di distanza dalla prossima sfida su campo del celebre pluripremiato tennista, Matteo Berrettini, una latente curiosità sul versante amoroso si accinge a spiazzare il suo vasto pubblico internazionale.

Qualificatosi per Wimbledon 2022, e felicemente reduce dalla vittoria alla passata edizione dell’ATP Tour 500, il venticinquenne campione di origini romane sarà quest’oggi ormai ben felice di condividere con i suoi sostenitori quelli che sono anche i suoi trionfi sentimentali. E’ dunque il momento di scoprire, più nei dettagli, l’identità della sua fidanzata.

Matteo Berrettini, avete mai visto la fidanzata? Anche lei è una campionessa ed è anche…

L’attuale fiamma del più grande fan del King Roger di tutti i tempi si identifica infatti nella rinomata tennista Ajla Tomljanović. I due, condividendo a pieno la passione per lo sport e per i viaggi, risultano legati sentimentalmente da diverso tempo. A sollevare la curiosità di molti ammiratori della coppia è stata in primis la notizia di una delle ultime vittorie della primogenita di Ratko Nikolić, altrettanto rinomato campione di pallamano.

La tennista ventinovenne, dopo aver collezionato nella sua carriera fino ad oggi una lunga serie di riconoscimenti, si è infine classificata in quarta posizione al Torneo di Wimbledon 2021. Subito dopo essere stata sconfitta dalla tennista australiana, Ash Barty. Ad ogni modo, nonostante aver mancato quel primato per un soffio, tale esperienza si è rivelata sin da subito un’immensa soddisfazione per la ragazza, quanto per il suo partner che non smentisce di essere orgoglioso di averla al suo fianco. Infatti la stessa Ajla, di origini croate ma naturalizzata statunitense, risulta essere anch’essa una delle personalità di gran lunga più amate nel mondo del tennis.

I due tennisti continuerebbero perciò a sostenersi fuori come dentro al campo. Più volte, difatti, l’inimitabile Berrettini ha tenuto ad affermare pubblicamente di aver assistito con piacere a molti dei suoi match. “Da quando ho iniziato a frequentarla”, avrebbe perciò ammesso sul finale il campione: “mi sono accorto che gioco meglio”.