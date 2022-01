Vera, sorprendente… E soprattutto? Tonica fino in fondo. L’ultimo scatto di Andrea Delogu paralizza i suoi fan. Ed è subito “amore platonico”.

L’irresistibile entusiasmo della conduttrice riminese, Andrea Delogu, in vista dell’inizio del “Festival Di Sanremo” risulta ormai palpabile ai suoi innumerevoli ascoltatori. Dalla recente gioia per il rinnovato mandato di Sergio Mattarella, con tanto di sfoggiata “metallica” t-shirt per l’occasione, alla sempre più imminente pubblicazione del suo nuovo scritto, nonché promettente esordio in narrativa, dal titolo di “Contrappasso“.

Ad ora le buone notizie non smetterebbero di fruire della suo più amata tramite. Per giungere, in maniera memorabile, all’elettrizzato pubblico della penisola. Perciò, a pochi minuti dalla pubblicazione del suo ultimo scatto in rete, ciascuno dei fan della speaker e scrittrice classe 1982 sembrerà non poter resistere. E vorrà confessare spontaneamente quanto segue: “Sei il mio amore platonico“.

“Fai impazzire!” Andrea Delogu nude è rara bellezza: mai così Tonica

“Mai così divina“. Il meraviglioso nude di Andrea si affaccia stamani sotto un elegante tailleur bianco. Indossato dalla conduttrice per l’occasione. Ed alquanto relativo alla sua luminosa immagine. Ogni qual volta dimostratasi “semplice” ma ugualmente “incisiva” su sfondo omonimo.

Con quest’esempio di “rara bellezza” Andrea si appresta di nuovo quest’oggi a fare immancabilmente braccia nel cuore dei suoi fan. L’intervista e la relativa copertina, dedicata alla speaker dal noto settimanale “F“, continua dunque tutt’ora, e seppur a distanza di ben cinque giorni dalla sua uscita in edicola, la sua meritatissima ascesa. “Dopo la settimana di Sanremo si parte con Tonica“, la conduttrice presenta in tal modo quello che sarà finalmente il tanto atteso incipit del suo nuovo programma musicale. Il format andrà in onda su Rai2, in seconda serata, a partire dal 15 febbraio. Mentre l’appuntamento con “Contrappasso in libreria” resterebbe programmato per il successivo giovedì, 24.

Infine, dopo che Andrea avrà ringraziato il suo seguito “per i messaggi che mi state mandando per l’intervista“, un utente vorrà infine concludere la standing ovation in grande stile. “Ai miei figli dirò che questa è la Venere di Botticelli“. Ed ancora: “Tu mi fai impazzire! Sei uno splendore sotto tutti i punti di vista!“