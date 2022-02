“Storie italiane” inizia una nuova settimana con una sezione dedicata interamente al “Festival di Sanremo“

All’indomani del “Festival di Sanremo” sono tanti i commenti da parte del pubblico, personaggi dello spettacolo e del web riguardo alla kermesse. Cantanti in gara, ospiti delle serate, conduttore e co-conduttrici hanno dato luogo ad uno spettacolo senza precedenti.

Eleonora Daniele, alla guida del programma mattutino di Rai1 “Storie italiane” ha dedicato una parte della trasmissione alla settantaduesima edizione del “Festival di Sanremo”. In studio con lei erano presenti molti ospiti tra cui Riccardo Fogli, in collegamento, invece, c’era Peppino di Capri che non ha perso occasione di dire la sua su una coppia di artisti che ha fatto divertire, ballare e tornare indietro nel tempo il pubblico.

“Storie italiane” su “Sanremo 2022”: la battuta di Peppino di Capri è virale

Nella prima parte della puntata di “Storie italiane“, Eleonora Daniele ha voluto rivolgere l’attenzione alla serata cover di Sanremo, dove Gianni Morandi e Jovanotti hanno conquistato il primo posto con un medley strepitoso.

Peppino di Capri non ha perso occasione di commentare la serata che ha ottenuto ottimi risultati riguardo allo share e al numero di ascolti. Proprio sulla coppia vincente ha affermato: “Prevale il contatto di generi, è una fusione perfetta, si sente l’amicizia tra i due”.

Poi la battuta sul look che non è passata inosservata: “Forse avrei curato un pelo di più il look”, ha riferito, Eleonora Daniele curiosa gli ha chiesto: “Peppino a cosa ti riferisci? Alla giacca o alla barba di Jovanotti?”. “Sparava un po’ la giacca bianca”, ha risposto l’artista che ha anche rivelato il suo desiderio: partecipare a Sanremo 2023.

Le sue parole hanno già fatto il giro del web, la notizia della possibile partecipazione ha incuriosito i telespettatori che, dopo il successo di Gianni Morandi, si preparano a ballare e ad emozionarsi con Peppino di Capri sul palco dell’Ariston.