Drammatico scontro sulla provinciale: morto giovane fisioterapista

Un giovane fisioterapista di 35 anni, Jacopo Rinaldi, è morto ieri mattina, domenica 6 febbraio, in uno scontro sulla strada provinciale Sasso Furbara a Cerveteri, comune in provincia di Roma.

Il 35enne, riporta la redazione di Fanpage, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una vettura, condotta da un uomo, all’altezza dell’incrocio con via della Spiga. Un impatto violento che ha sbalzato dalla due ruote il centauro facendolo finire sull’asfalto. L’automobilista, subito fermatosi, ha chiamato i soccorsi.

Quando i medici del 118 sono arrivati sul luogo del sinistro, però, per Jacopo era ormai troppo tardi. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei sanitari che alla fine si sono arresi costatandone il decesso, sopraggiunto per i traumi riportati. Considerata la gravità della situazione era stata fatta atterrare, per un eventuale trasporto in ospedale, anche l’eliambulanza, poi fatta rientrare.

Ad effettuare i rilievi di legge i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, arrivati sul posto insieme ai soccorsi. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dello scontro.

Dolore a Cerveteri per la morte del fisioterapista. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social network da parte di amici e conoscenti.