Alberto Matano, durante la puntata odierna de “La vita in diretta”, ha fatto un’osservazione che ha colpito i telespettatori: analizziamo nei dettagli quanto è da poco avvenuto

Durante quest’ultima settimana, il conduttore de “La vita in diretta” ha seguito con assiduità il Festival di Sanremo, grazie al contributo della sua inviata Giovanna Civitillo e degli analisti presenti in studio. Alberto Matano, che si è detto felicissimo della vittoria di Mahmood e Blanco, ha voluto ripercorrere la loro avventura all’interno della puntata odierna del talk show.

Ospite speciale di oggi, la celebre attrice Anna Valle, protagonista della nuova fiction “Lea, un nuovo giorno”, che andrà in onda su Rai 1 a partire da domani, martedì 8 febbraio. Quest’ultima, che raggiunse la notorietà a vent’anni grazie al concorso di “Miss Italia”, sembra avere molto in comune con il giovanissimo Blanco.

Il conduttore, nell’interloquire con la sua ospite, si è lasciato andare a delle osservazioni che non potevano non colpire il pubblico. “È importante scoprirlo subito“, ha affermato il giornalista, a cui la Valle non ha mancato di dar ragione. Ma a cosa si riferivano nello specifico le sue parole? Scopriamolo insieme…

Alberto Matano ammette la difficile verità davanti a tutti: “Io l’ho scoperto subito”

Assieme ad Anna Valle e a Salvo Sottile, ospiti de “La vita in diretta”, Alberto Matano ha ripercorso l’avventura di Blanco e Mahmood all’interno del Festival di Sanremo. In studio, gli elogi nei confronti dei due artisti si sono sprecati. Il giornalista, che aveva dichiarato apertamente di tifare per loro, ha voluto riflettere in merito ad una questione piuttosto particolare.

“Non oso pensare a cosa debba provare Blanco, che è giovanissimo” – ha esordito il presentatore, per poi passare la palla ad Anna Valle – “Tu come ti sei sentita quando hai vinto Miss Italia?“. L’attrice, la cui nuova fiction “Lea, un nuovo giorno” andrà in onda a partire da domani, ha ricordato con commozione gli esordi della sua carriera. Secondo la Valle, di fondamentale importanza furono i consigli delle persone di cui si circondò all’epoca.

“La vita ti cambia improvvisamente ed è difficile gestirlo” – ha ammesso l’attrice – “Le scelte sono molto importanti“. Gli ospiti di Matano, oltre ad elogiare la bravura di Blanco – che a soli 18 anni ha ottenuto la vittoria al Festival di Sanremo -, ne hanno apprezzato l’autenticità. Dopo aver vinto, infatti, il primo gesto del cantante è stato per i genitori, che ha voluto ringraziare attraverso un lungo abbraccio.

Alberto, nel commentare quei momenti, non ha potuto trattenere il proprio pensiero. “Penso a quanto sia importante scoprire da giovani la propria passione“- ha osservato il conduttore – “Lo è stato per me, e credo anche per Blanco“. Raramente, infatti, è capitato che a vincere la kermesse canora fossero degli artisti così giovani. La carriera di Blanco, dopo questo importantissimo traguardo, appare più che spianata.

Per i vincitori del Festival, la prossima tappa insieme sarà quella dell’Eurovision Song Contest. Alberto Matano, che si è detto a dir poco pazzo del duo musicale, non mancherà di seguirne gli sviluppi.