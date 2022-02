“MasterChef”, l’addio che fa più male è arrivato: i giudici lo hanno dovuto annunciare davanti a tutti. Nessuno se lo aspettava…

Nella masterclass, gli aspiranti chef che desiderano conquistare il titolo di 11esimo masterchef italiano sono rimasti in dieci. Di puntata in puntata, le sfide culinarie si fanno sempre più difficili e le tensioni, specialmente durante le prove in esterna, non mancano di esplodere. Giunti a questo punto della gara, a “MasterChef” ormai può succedere di tutto.

Nel corso dell’ultimo pressure test, i concorrenti che avevano perso la prova in esterna dovevano misurarsi con il fritto. A dover abbandonare la gara, con grande sorpresa da parte del pubblico, è stata proprio la concorrente che molti, fin dalla prima puntata, avevano dato per favorita. I giudici lo hanno dovuto annunciare con grande dolore…

“MasterChef”, i giudici lo annunciano in lacrime: l’addio che fa più male è arrivato

Durante l’ultima puntata di “MasterChef” si sono verificate delle situazioni imprevedibili. A finire al pressure test, in maniera del tutto sorprendente, sono stati alcuni dei concorrenti più talentuosi di questa edizione: stiamo parlando di Christian, Carmine, Polone, Dalia e Tracy. Gli aspiranti chef, dopo aver perso la prova in esterna, dovevano misurarsi con una delle tecniche di cottura più utilizzate in cucina: il fritto.

Questo pressure test, che a primo impatto potrebbe apparire banale, in realtà ha messo in difficoltà la maggior parte dei partecipanti. Dalia, che da molti era data per favorita, ha dimostrato di non aver affatto dimestichezza con la tecnica richiesta dagli chef. Scoraggiatasi, la concorrente ha mollato la presa servendo dei piatti che i tre giudici hanno definito “non commestibili“.

A malincuore, Giorgio Locatelli ha dovuto annunciare alla concorrente che avrebbe dovuto abbandonare la masterclass. Se Dalia è apparsa perfettamente consapevole dei propri limiti, lo stesso non si può dire dei suoi colleghi, che di fronte alla notizia sono scoppiati in lacrime. “Io già me la vedevo in finale“: queste le parole di Federico Chimirri, che non riusciva a contenere la delusione.

I giudici, nel salutare Dalia, le hanno rinnovato i loro complimenti. “Tu aprirai un ristorante stellato, ne sono certo“, ha sentenziato Bruno Barbieri, dimostrando di avere estrema fiducia nelle potenzialità della concorrente.