“Sei una fxxa da paura”, impossibile contenersi di fronte ad Annalisa: la FOTO piegata e a gambe divaricate è unica

Esattamente un anno fa, Annalisa celebrava i propri dieci anni di carriera partecipando al 71esimo Festival di Sanremo con il singolo “Dieci“. La Scarrone, il cui ultimo album “Nuda” si è rivelato un vero e proprio trionfo, sta per partire con un tour che la porterà ad esibirsi all’interno di svariati locali d’Italia.

Il “Nuda10 Club Tour”, che la cantante inaugurerà il 7 marzo prossimo presso il Fabrique di Milano, ha lo scopo di consentire al pubblico di tornare a ballare, sulle note dei brani più celebri della cantante.

La Scarrone, che da tempo attendeva di poter intraprendere quest’esperienza, non sta più nella pelle. L’ultimo scatto pubblicato, a dir poco bollente, non ha fatto altro che accentuare il desiderio dei fan di vederla dal vivo…

Ammonta a quasi 2 milioni di persone il numero dei seguaci della bellissima Annalisa Scarrone. Nel 2010, la cantante partecipò al talent show di “Amici” arrivando fino alla puntata finale. Da quel momento in avanti, la carriera dell’artista è stata tutta in ascesa, ed i consensi, per lei, non hanno fatto altro che moltiplicarsi a dismisura.

La cantante, che ha sfornato ben sette album in studio, partirà tra un mese esatto con il suo “Nuda10 Club Tour”, che la porterà ad esibirsi finalmente dal vivo. I fan, che non stanno più nella pelle, non mancano di esprimere la loro felicità attraverso le piattaforme social. E proprio tramite Instagram, l’artista ha deciso di pubblicare una foto letteralmente a luci rosse.

Annalisa, accovacciata a terra e con le gambe divaricate, si lascia immortalare in una veste a dir poco seducente. L’outfit, firmato Disclaimer, le conferisce un tocco sbarazzino ed enigmatico. Sulla sensualità della Scarrone, ovviamente, gli utenti non hanno avuto alcun dubbio.

“Sei una fxxa da paura” – ha azzardato un fan, seguito a ruota da molti altri – “Una ragazza d’oro“, “Sei bellissima e ci manchi“. La cantante, come era prevedibile, si è ritrovata sommersa dai complimenti.