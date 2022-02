Michelle Hunziker cambia vita, il primo passo è stato fatto: addio Trussardi

Michelle Hunziker sembra decisa a cambiare vita, e dopo la rottura da Tomaso Trussardi non ha perso tempo: il nuovo look è una favola.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno rotto da un po’, ma i vecchi fans della coppia ancora faticano a crederci. Sebbene i veri motivi dell’imminente divorzio siano ancora confusi, continuano i gossip a proposito di una delle coppie più chiacchierate del web.

Anche la relazione di Michelle e Tomaso è giunta alla fine, distruggendo i sogni di tutti coloro che vedevano nella loro storia la dimostrazione del vero amore. Non sembrano particolarmente sconvolti dalla rottura i familiari dei due, che se ne faranno presto una ragione: l’importante è evitare litigate furiose e desideri di vendetta, a tutto il resto prima o poi ci si abitua.

Michelle Hunziker cambia look, tutto per dimenticare Trussardi

Michelle Hunziker ha deciso di “dare un taglio” alla sua vecchia vita, e lo ha fatto in tutti i sensi della parola. Per celebrare l’inizio di una nuova vita da sola la conduttrice ha cambiato acconciatura, tagliando i capelli in un modo tutto nuovo. La showgirl ha testimoniato tutto su Instagram, pubblicando una fotografia con la didascalia: “Colore e taglio da Oscar!”. Il nuovo look di Michelle è fresco e impeccabile: un caschetto asimmetrico non troppo corto ma vaporoso, biondissimo e luminoso.

A metà febbraio per Michelle arriverà una nuova fonte di distrazione, probabilmente la più bella alla quale avrebbe mai potuto ambire: inizierà un programma costruito su misura per lei, “Michelle Impossible”. Con lei alla conduzione ci saranno anche Michela Giraud e Katia Follesa, mentre sembra confermata la partecipazione di Belen Rodriguez come ospite occasionale. Il pubblico aspetta con ansia l’inizio di questo nuovo form, di cui si sa ancora molto poco.

La hair stylist di Michelle Hunziker si chiama Alessia Solidani, e segue la showgirl da un po’. Con lei Michelle può stare tranquilla, perché Alessia sa sempre come valorizzare il suo volto e i suoi colori naturali.