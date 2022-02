Matteo Branciamore era Marco Cesaroni nella fortunata fiction della Mediaset: che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme

“Pentole e bicchieri” è stato l’inizio della sigla più amata di tutti i tempi e noi l’abbiamo cantata forse milioni di volte. Per non parlare della storia d’amore tra Marco ed Eva, che ci ha fatto sognare per tantissimo tempo. I Cesaroni sono stati la nostra seconda famiglia e proprio per questo, a distanza di molti anni, ancora non li abbiamo dimenticati.

Marco ed Eva erano fratellastri: lui figlio di Giulio, lei figlia di Lucia. Si conobbero poco prima del matrimonio dei loro genitori e, dopo aver i bisticci iniziali perché non andavano d’accordo, finirono per innamorarsi l’uno dell’altro. La loro storia d’amore appassionò milioni di telespettatori ed è stato un duro il momento in cui si sono lasciati. Erano riusciti a diventare una famiglia, loro due con la bambina avuta alla fine della terza stagione.

Era Marco ne I Cesaroni: che fine ha fatto oggi? Eccolo qui

Sono trascorsi molti anni da allora, i due attori hanno intrapreso due strade completamente differenti. Alessandra Mastronardi è diventata una famosa attrice di successo e di recente ha raccontato di essere ancora in contatto con la grande famiglia de I Cesaroni, e che lei e Matteo Branciamore hanno un bellissimo rapporto e si sostengono sempre a vicenda.

Marco Branciamore non ha molto dimestichezza sui social, ma in ogni caso si è preso una lunga pausa da Instagram per una scommessa fatta con la sua compagna. Solo sei settimane fa è tornato: “Dopo un anno di latitanza, eccomi qua. Un 2021 senza social e sono ancora vivo“.

Il post si conclude con un “ti amo ma ho vinto la scommessa“, riferendosi alla donna che è nello scatto con lui e con cui condivide la sua vita ogni giorno.