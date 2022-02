Dopo l’Ariston la cantante Arisa conquista senza limiti il pubblico del web con uno buongiorno senza veli: pronto a travolgere per la sua esplosività.

Dopo la performance canora al “Festival di Sanremo” la favolosa Arisa torna volando nella Capitale, per partecipare ad una delle più seguite dirette di RTL 105. Approdando con successo anche in radio, a brillante seguito dello spettacolo tenutosi al fianco di Aka7even sul palco dell‘Ariston, l’artista canora divenuta ormai sex-symbol in total pink e presenza iconica del panorama musicale italiano, si cimenta in un buongiorno ricolmo di magnetica energia.

Se l’intervento in radio al fianco del conduttore Armando Piccolillo ha conquistato il pubblico sintonizzato sulla dinamica trasmissione de “I Nottambuli“, la una volta “Romantica” per eccellenza, Arisa, anche a notte inoltrata ha dimostrato di non aver ancor terminato le sue cartucce. E, una volta giunta l’alba ad illuminare la sua camera da letto, vorrà mostrare il suo recondito buongiorno ai suoi fan in rete.

“Come una 44 Magnum” Arisa senza veli tra le lenzuola, lo spettacolo è esplosivo

