A condividere la gioia per la loro vittoria a Sanremo, sul palco insieme a Blanco e Mahmood, c’era anche una terza persona. Si tratta di Michelangelo. Ma chi è? Scopriamolo subito

Il Festival di Sanremo 2022, come tutti sanno è stato vinto da Blanco e Mahmood che hanno duettato insieme sulle note della loro Brividi. Il brano ha conquistato il pubblico fin dalla prima sera e tutti si aspettavano di vederli sul podio.

Blanco e Mahmood sono stati proclamati vincitori da Amadeus la notte del 5 febbraio, durante la serata conclusiva del festival. Durante i festeggiamenti per la vittoria, i due cantanti hanno chiamato sul palco a festeggiare con loro, una terza persona. Si tratta di Michelangelo; tutti noi lo avevamo già visto durante le esibizioni perchè accompagnava i due cantanti al pianoforte. Ma chi è esattamente questo Michelangelo e che rapporto c’è con Blanco e Mahmood?

Chi è la persona dietro il successo di Blanco e Mahmood a Sanremo?

Michele Zocca, in arte Michelangelo, classe 1994, è un produttore musicale. Ha inizialmente intrapreso gli studi al conservatorio di Parma, abbandonandoli poco dopo per dedicarsi totalmente alla produzione musicale e al mixing. Dal 2019 lavora fianco a fianco con Blanco producendone quasi tutti i brani. Michelangelo viene infatti sempre citato all’inizio delle canzoni del giovane vincitore di Sanremo. I due sono legati anche da una profonda amicizia, che li ha portati a lavorare insieme e ha raggiungere un enorme successo. In quest’ultima avvenuta sanremese, Michelangelo è stato al suo fianco ancora una volta. Il produttore infatti ha preso parte alla scrittura della canzone, ha curato la produzione e ha accompagnato i due cantanti al pianoforte durante le esibizioni. Il successo di Brividi, pertanto, Blanco e Mahmood lo devono anche a lui e proprio per questo motivo i due hanno insistito per averlo al loro fianco sul palco dopo la vittoria.

Per Michele Zocca questo è un periodo particolarmente felice da tutti i punti di vista. Oltre il successo ottenuto nel campo della musica, anche la sua vita privata è stata ultimamente ricca di novità. Il giovane produttore è infatti da poco diventato papà della piccola Margherita, avuta con la fidanzata Cecilia Molardi.