La ballerina Shaila Gatta in una veste inaspettata. La foto su Instagram fa letteralmente impazzire i fan

La ballerina e conduttrice Shaila Gatta è molto seguita sui social e molto amata dal pubblico. Nelle ultime ore ha postato un nuovo scatto, mostrandosi in una veste del tutto nuovo e lancia un messaggio molto importante ai suoi followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

Shaila Gatta in tenuta super sportiva regala al suo pubblico uno scatto mozzafiato accompagnato da un messaggio motivazionale molto importante. “Si può scegliere ogni giorno chi vogliamo essere. Quello che può sembrare impossibile diventa tangibile nel momento in cui iniziamo a provarci.” La giovane ballerina incita i suoi fan a mettersi in azione per diventare ciò che vogliono essere. E successivamente annuncia che presto arriveranno grosse novità. I followers sono impazziti di fronte a questa versione sportiva della Gatta e i commenti di apprezzamento e sostegno non sono di certo mancati.

Shaila Gatta su Instagram: “Tutto è possibile”

Tutti noi conosciamo Shaila Gatta, amatissima e super seguita dal pubblico. La sua carriera da ballerina ha inizio nel 2015 con la partecipazione al programma di Maria De Filippi, Amici. Da lì ha iniziato a prendere parte ai corpi di ballo di diverse trasmissioni televisive, tra cui Ciao Darwin e Tale e quale show. Dal 2017 al 2021 ha ricoperto il ruolo della veline mora nel programma Striscia la notizia, insieme alla sua collega Mikaela Neaze Silva. Le due sono state le veline che vantano la partecipazione al maggior numero di puntate.

La giovane ballerina, che ha solo 25 anni e una carriera già avviatissima e costellata di successi, da oltre un anno è legata sentimentalmente al difensore del Belvedere Grosseto, Leonardo Blanchard. La storia dura ormai da un pò e va a gonfie vele, i due si dichiarano innamoratissimi l’uno dell’altro.