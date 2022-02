Jasmine Carrisi ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi irresistibile. Subito è boom di like e commenti.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo post condiviso da Jasmine Carrisi su Instagram. La figlia di Albano e Loredana Lecciso non smette mai di stupire con la sua bellezza ipnotica che accomuna i suoi scatti da infarto pubblicati sulla sua seguitissima pagina.

101 mila follower, il feed della 21enne è un sogno a occhi aperti capace di scatenare ogni volta le fantasie.

Oltre al suo fascino a conquistare la sua verve travolgente e il suo talento: il suo nome si è affermato nel mondo dello spettacolo non solo per i suoi contenuti social, ma anche per i suoi singoli. Sulle orme del padre ha infatti inciso alcuni brani e partecipato a “The Voice senior” al suo fianco.

Jasmine Carrisi irresistibile: visione ipnotica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jasmine 🤍 (@jasminecarrisi)

“Troppo bella”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Jasmine. Si tratta di un carosello composto da una serie di scatti roventi in cui la 21enne è ritratta divina.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Matteo Berrettini, avete mai visto la fidanzata? Anche lei è una campionessa ed è…

In particolare a colpire i fan il dettaglio della camicia aperta, sotto al quale indossa un micro top capace di esaltarne le curve ipnotiche scoprendone il suo ventre.

Inoltre a conquistare tutti lo sguardo magnetico e i suoi occhioni azzurri messi in risalto dal nuovo colore di capelli che ha scelto nelle ultime settimane.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Stefano Bettarini “50 anni” in bilico tra dissapori e successi: dal calcio ai segreti con Simona a “Ballando Con Le Stelle”

Dal biondo è passata al rosso, ravvivando così il suo look con una tonalità audace: un cambiamento rivoluzionario che è stato molto apprezzato dal fan. Sui social tanti i commenti di apprezzamento per questa decisione, anche se c’è chi la preferiva prima. In ogni caso il suo fascino rimane invariato, tanto che ogni suo post fa sempre il boom di like e commenti.