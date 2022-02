Giallo su una nave cargo: marinaio trovato morto a bordo

La Polizia di Genova sta indagando sulla morte di un marinaio di circa 50 anni, trovato senza vita stamane su una nave cargo ormeggiata al porto Vte.

Dopo la segnalazione sono intervenuti gli agenti della Polizia del capoluogo ligure ed i militari della Capitaneria di Porto che ora stanno indagando per determinare se si sia trattato di un gesto volontario o di un omicidio. Le forze dell’ordine hanno raccolto alcune testimonianze delle persone che si trovavano a bordo della nave portacontainer della compagnia Msc.

Questa mattina, lunedì 7 febbraio, un marinaio è stato trovato morto a bordo di una nave cargo della compagnia Msc ormeggiata all’interno del porto Vte di Genova Prà.

Si tratterebbe, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione di Leggo, di un marinaio di circa 50 anni di nazionalità straniera, di cui non è stata resa nota l’identità. Il corpo sarebbe stato rinvenuto all’interno della sala macchine dell’imbarcazione che era arrivata nel capoluogo ligure nel pomeriggio di ieri.

Lanciato l’allarme, presso il porto si sono precipitati gli uomini della Capitaneria di Porto e gli agenti della Polizia che hanno trovato il corpo riverso al suolo con una vistosa ferita alla gola. Non si conoscono ancora i dettagli di quanto accaduto, circostanza su cui sono in corso gli accertamenti e le indagini delle forze dell’ordine.

Gli agenti, riferiscono i colleghi della redazione di Leggo, hanno ascoltato le persone presenti sull’imbarcazione per risalire a quanto accaduto al marinaio. Quest’ultimi avrebbero spiegato di aver visto la vittima poco prima del ritrovamento con in mano un coltello, versione ancora da confermare. Gli inquirenti non escluderebbero al momento nessuna pista, comprese quella dell’omicidio e del gesto estremo.