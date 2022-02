Sanremo 2023, decisione clamorosa, ecco chi lo condurrà

All’indomani della finale del “Festival di Sanremo” si pensa già al prossimo: chi condurrà la kermesse nel 2023? Tutte le ipotesi

E’ stato un “Festival di Sanremo” della rinascita, rivoluzionario e a tratti trasgressivo. Amadeus per la terza volta consecutiva è riuscito a farsi seguire dal pubblico italiano, ottenendo grandi risultati sotto ogni punto di vista.

“Il triplete è una sensazione particolare” ha affermato il direttore artistico nel corso dell’ultima conferenza stampa di Sanremo e poi ha aggiunto: “Il primo festival ha fatto ‘rumore’, il secondo ha fatto stare zitti e buoni, ma il terzo è da brividi”. Amadeus ci sarà anche nel 2023?

Sanremo 2023, chi sarà il prossimo direttore artistico

E’ ancora troppo presto per avere il nome del prossimo conduttore del “Festival di Sanremo”, ma gli autori non hanno dubbi: Amadeus potrebbe di nuovo essere uno dei candidati.

“Mi consigliano di trasformare il cavallo morente davanti a Viale Mazzini in una statua equestre ad Amadeus”, ha ironizzato l’amministratore delegato Carlo Fuortes nella conferenza post Sanremo.

Poi su una possibile quarta conduzione del presentatore ravennate ha spiegato che non ci sono ancora notizie al riguardo e in primo luogo dovrebbe scegliere il diretto interessato. “Dobbiamo essere sicuri di andare avanti in questa direzione. Ma con questo successo sarebbe da pazzi non partire da questa idea. Decideremo insieme”.

Ora che Sanremo è finito si pensa ad un altro evento della musica l’Eurovision Song Contest che si terrà a Torino. Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika saranno i presentatori ed il pubblico non vede l’ora di vederli sul palco.

Il trio potrebbe essere una valida ipotesi di conduzione per Sanremo 2023, inoltre sul web si leggono nomi come: Paolo Bonolis, Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Fabio Fazio e Drusilla Foer.

La co-conduttrice della seconda serata della settantaduesima edizione della kermesse ha fatto colpo e la Rai non può lasciarsela scappare.

Stefano Coletta, direttore Rai avrebbe già accennato ad un’ipotetica trasmissione in seconda serata. “Credo che abbia un portato di raffinatezza, intelligenza e grande ironia che sono registri che servono in una tv generalista. Sicuramente ci lavoreremo”, ha spiegato in conferenza stampa prima della quarta serata.