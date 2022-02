Conoscete la compagna di vita dell’amato conduttore Fabio Fazio? La coppia recita assieme in un film. La motivazione della performance è sensazionale.

Dopo aver ospitato con nobile audience i vincitori del “Festival Di Sanremo” ed il Papa alla sua trasmissione di “Che Tempo Che Fa“, è giunto il momento di risolvere la curiosità di molti suoi telespettatori. E dunque di conoscere più approfonditamente alcune dinamiche della vita quotidiana di Fabio Fazio, quanto della sua da sempre compagna di vita, Gioia Selis.

Fabio e Gioia si conoscono da giovanissimi, si innamorano e scelgono presto di non separarsi mai più. La coppia sorvola dunque a nozze nel ’94, in un piccolo comune ligure in provincia di Savona. Città natale della moglie quanto dello showman. E alla quale ha più volte dimostrato di essere infinitamente legato. Pressoché coetanei, lui classe 1964, lei classe 1968, e dunque con soli quattro anni di differenza, decideranno di cimentarsi in numerose avventure e di sostenersi. Fra queste rientrerà anche la scelta di recitare assieme in una nota pellicola cinematografica.

Fabio Fazio e la moglie Gioia protagonisti di un film: il motivo è sconcertante

Nonostante la moglie del conduttore abbia preferito nel corso degli anni restare all’oscuro dai riflettori, apparendo dinanzi alle telecamere soltanto in eventi di grande risonanza, la scelta di tuffarsi nel progetto fu unanime e fu largamente apprezzata dal pubblico di Fazio.

Con il titolo di “Pole Pole“, ed uscito nelle sale nel ’96 su realizzazione del regista Massimo Martelli, il film presenta delle tematiche relative al valore della forma più pura d’umanità. Il ricavato della pellicola venne, infatti, interamente destinato alla più importante organizzazione no profit in sostegno delle popolazioni africane. Ovvero, Amref Health Africa.

In conclusione, la trama del film, dalla durata di circa 82 minuti, è pressoché illustrativa di tale missione affidata e svolta dal presentatore.

Inoltre, per chi non lo sapesse, Fabio e Gioia hanno dato alla luce due figli dall’inizio della loro relazione. Il primogenito, Michele, nato nel 2004. E la secondogenita, Caterina, soltanto cinque anni più tardi nel 2009.