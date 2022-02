Tiziano Ferro non si trattiene e si lascia andare: “Pensare a questo mi strazia il cuore…” – VIDEO

Tiziano Ferro travolto dalle emozioni ottiene un ‘crollo’ improvviso. Il filmato è davanti agli occhi di tutti! Cosa è successo.

Cantautore, paroliere e artista colto a dal cuore enorme. Così si può descrivere il personaggio unico nel suo genere come Tiziano Ferro.

Finito nella lista delle preferenze di fan e telespettatori anche per numero di dischi venduti in giro per il mondo, Tiziano ha raggiunto e superato tutti i record possibili e immaginabili, nell’arco della sua splendida carriera.

In pochi son riusciti a pareggiare le sue imitazioni anche perchè di cantanti come lui ce ne sono davvero pochi al mondo. Ad una voce sublime e spettacolare da oggi possiamo ufficialmente associare un cuore grande, avvezzo a provare le emozioni più forti che una persona potesse mai ‘assaporare’ durante la propria vita.

L’ex sanremese non ha paura di mostrarsi al naturale davanti a tutti e il fatto di essersi ‘sciolto’ ed entrato in confidenza con tutti i suoi fan in poco tempo l’ha aiutato a diventare il personaggio che tutti conosciamo oggi

Tiziano Ferro, un carico di emozioni uniche: fuori dal tunnel della disperazione

E bastata una semplice videoclip per ricordare a tutti gli utenti del web e dei social che Tiziano Ferro rappresenti il personaggio per eccellenza che vorremmo essere un po’ tutti noi.

Il cantante dal cuore e l’animo sensibili ha voluto immortalare un momento esclusivo, il più singolare che gli potesse mai capitare. Le attenzioni sono rivolte all’amico a quattro zampe più fedele dell’uomo.

Nel post caricato su Instagram, il cantante ha voluto soffermarsi sul tema dell”eutanasia‘, alla quale era stato condannato il suo fido appena adottato, per volere altrui e del canile nel quale viveva.

L’intervento carico di emozioni indescrivibili di Tiziano ha prodotto una quantità industriale di likes. “Pensare a questo mi strazia il cuore… D’ora in avanti la sua vita sarà fatta solo di gioia e amore infinito”.

Insomma il gesto encomiabile e di riconoscimento dell’artista ha toccato davvero il cuore e la sensibilità di tutti.

Il messaggio simbolico lanciato dal leggendario produttore discografico va letto come un esempio di virtù e rispetto dei valori umani, spesso sottovalutati e scavalcati.