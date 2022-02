Trovato senza vita nel garage di casa dalla moglie: indagini in corso

Un uomo di 50 anni è stato trovato morto ieri mattina nel garage della sua casa di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Indagano i carabinieri.

Dramma nella mattinata di ieri a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. Un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita all’interno del garage della sua abitazione, dove si era recato per alcuni lavoretti.

A fare la tragica scoperta la moglie che, non vedendo rientrare il coniuge in casa, è andata in garage ritrovandolo riverso al suolo. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto per il 50enne non c’è stato nulla da fare. Si indaga per determinare le cause del decesso, ancora del tutto da chiarire. La Procura, in tal senso, potrebbe disporre l’autopsia sulla salma.

Venezia, 50enne trovato senza vita in garage: si indaga per chiarire le cause del decesso

Nella mattinata di ieri, martedì 8 febbraio, un uomo di 50 anni è stato trovato morto nel garage della propria abitazione, sita a Concordia Sagittaria, comune in provincia di Venezia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma della solitudine: donna trovata senza vita dopo diversi giorni

L’uomo, dipendente di un’azienda artigiana, come riporta la redazione de Il Gazzettino, aveva deciso di fare qualche lavoretto in garage. Trascorso un po’ di tempo, la moglie non vedendolo rincasare lo ha raggiunto ritrovandolo riverso sul pavimento esanime.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ragazza di 16 anni trovata morta in casa dai genitori: disposta l’autopsia

La donna ha subito, dunque, chiamato i soccorsi. Presso il garage si è precipitata un’ambulanza del 118 con a bordo l’equipe medica, ma per il 50enne era ormai troppo tardi. I soccorsi hanno provato a rianimarlo a lungo, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso.

Oltre ai sanitari, sono accorsi anche i carabinieri di Portogruaro che hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, per risalire alle cause della morte, ancora non del tutto chiare. Sul corpo, riporta Il Gazzettino, non sarebbero stati rinvenuti segni di violenza, mentre nel garage pare non vi fossero segni di effrazione.

A fornire maggiori dettagli potrebbe essere l’autopsia che l’autorità giudiziaria potrebbe disporre. Intanto la salma è stata trasferita presso l’obitorio di Portogruaro a disposizione delle autorità.