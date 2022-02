Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli allargano la famiglia: la lieta notizia

Pierpaolo e Giulia Salemi hanno dato il benvenuto ad un nuovo arrivo in famiglia: a distanza di un anno e mezzo dall’inizio, i due sono più innamorati che mai

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono conosciuti lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip. Lei aveva scelto di partecipare al programma per la seconda volta e per nessun motivo al mondo voleva immischiarsi di nuovo in una relazione, ma quando l’amore arriva non puoi lasciarlo fuori dalla porta. E così è stato per la giovane coppia della casa.

Giulia e Pierpaolo si sono messi insieme alla fine del 2020, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. All’epoca la loro storia fece molto discutere, ma sono riusciti a sconfiggere tantissimi pregiudizi e ad oggi sono una coppia amatissima. Oramai è trascorso un anno e mezzo da quando si sono messi insieme e stanno facendo tantissimi progetti insieme. Altri stanno riuscendo anche a realizzarli.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi allargano la famiglia: “Benvenuto a te”

“Finalmente vi presentiamo Prince Valiant .. oggi non ci siamo per nessuno” ha scritto Giulia sul suo profilo di Instagram, presentando il cucciolo che lei e Pierpaolo hanno adottato insieme. “Chi mi conosce sa che è da una vita intera che sogno di prendere un cagnolino con cui scambiarmi tanto amore e ancora non mi sembra vero di avere questo batuffolo di cotone tra le nostre braccia sono al settimo cielo”.

Si aggiunge un altro piccolo tassello per l’ex coppia del GF Vip. Ogni giorno che passa, sono sempre più complici e innamorati e c’è tanta voglia di realizzare i loro progetti e stare insieme per tutta la vita.

I fans sono già follemente innamorati del cucciolo che hanno preso insieme: Giulia e Pierpaolo hanno trascorso le ultime ore a coccolarlo e a regalargli tanto amore.