Gigi D’Alessio rompe il silenzio sulla presenza del figlio ad “Amici“, le sue parole sono già diventate virali. Tutti i dettagli

Ormai non è più un segreto: LDA di “Amici” è il figlio di Gigi D’Alessio. Il concorrente si sta rivelando uno dei protagonisti del talent di Maria De Filippi, ma il suo percorso non è sempre rose e fiori.

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è pur sempre il figlio di un cantante noto che nel corso degli anni si è fatto conoscere con la sua musica ed ha un seguito di fan non indifferente. A tal proposito, però, l’artista napoletano ha voluto dire la sua.

Gigi D’Alessio sul LDA di “Amici“: il messaggio per il figlio

“Io ve lo giuro, non ho fatto nessuna telefonata” ha riferito Gigi D’Alessio nel corso di un’intervista a Fanpage. Il cantante partenopeo ha voluto spiegare al web che il figlio non è un raccomandato.

“Lo sto guardando e apprezzando, senza invadere il suo campo, senza chiamare nessuno. Niente. È tutta farina del suo sacco perché non sarebbe giusto nei confronti degli altri. Nel nostro lavoro nessuno ti deve regalare nulla”. Ha aggiunto.

Riguardo al talent, Gigi D’Alessio ha affermato di essere molto contento del percorso che sta facendo il figlio, tra soddisfazioni e delusioni. “Quella è una scuola anche si formazione. Per me è importante che stiano scoprendo Luca com’è. Lo sto vedendo crescere in modo sano”.

Luca è nato nel 2003, figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie Carmela Barbato. Si è diplomato da poco al liceo scientifico, è il 2017 l’anno in cui avviene la svolta: attraverso la musica inizia a farsi conoscere con il brano Resta e poi ancora Vivimi e Vediamoci Stasera.

“Amici” è senza dubbio il suo trampolino di lancio e all’interno della scuola, LDA si sta facendo conoscere, mostrando tutti i lati del suo carattere. Riuscirà ad accedere al serale?