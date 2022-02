Diletta Leotta e il bacio rubato: “Non ho parole” – FOTO

Colpo di scena nelle stories Instagram di Diletta Leotta: la conduttrice catanese colta totalmente di sorpresa, cosa è successo

E’ un periodo davvero intenso di lavoro per Diletta Leotta, che la scorsa settimana si è barcamenata tra il Festival di Sanremo e il derby Inter-Milan a San Siro. In Riviera per seguire la kermesse musicale per ‘Radio 105‘, al sabato è poi tornata a Milano per seguire il match scudetto con ‘DAZN‘.

Ora, una nuova tappa lavorativa in studio con ‘Radio 105’, dove, spiega nelle stories del suo profilo Instagram, mancava da più di un mese. L’ambiente della radio piace comunque tantissimo a Diletta, che si diverte sempre molto, pur beccandosi simpaticamente con la sua spalla Daniele Battaglia.

Proprio con quest’ultimo, spesso, tra foto e stories non mancano siparietti piuttosto divertenti e inaspettati che strappano un sorriso ai tanti ammiratori di Diletta. Ma oggi c’è stato un colpo di scena che ha sorpreso tutti, inclusa la catanese.

Diletta Leotta e Daniele Battaglia, il doppio siparietto nelle stories che fa esplodere il web

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Quanto vi piace?” Giusy Ferreri di fuoco: sa come lasciarsi andare, décolleté da sogno e fan sotto scacco – FOTO

Diletta, che prima aveva chiesto ai fan se secondo loro Battaglia fosse felice di rivederla ma mettendo come opzioni del sondaggio soltanto ‘No’ e ‘No’, ha esordito dicendo: “Daniele è contentissimo di rivedermi, vero?“. La risposta dello speaker è stata…un rutto. Una reazione che ha lasciato la Leotta davvero perplessa ed imbarazzata, tanto da apporre sulla story la scritta ‘Non ho parole’.

L’episodio ha scatenato anche i commenti dei followers. “Mi stanno arrivando tanti messaggi orrendi su quanto sei maleducato!“, ha spiegato nella storia successiva Diletta. “Quindi per favore, fai vedere di essere una persona ammodo“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Ambra Angiolini, la verità emerge solo adesso: “Non era mai capitato prima di lui”

Battaglia, pentito, ha risposto: “Ti chiedo scusa, adesso ti do un bacino“. E indossando la mascherina ha baciato per davvero Diletta, ma sulle labbra. Diletta colta di sorpresa è scoppiata a ridere.