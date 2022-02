Distesa in posa fiammante, Giusy Ferreri, mette alle strette i suoi ascoltatori. Gli ultimi scatti si presentano come uno duplice spettacolo senza precedenti.

A quarantott’ore di distanza dalla conclusione della settantaduesima edizione del “Festival Di Sanremo“, l’artista canora di origini palermitane, Giusy Ferreri, cavalca l’onda del successo creatasi a seguito della presentazione del suo ultimo brano. La canzone “Miele“, a duplice interpretazione, continua nel frattempo ad emozionare i suoi numerosi ascoltatori.

Nonostante le classiche dell’Ariston pare non abbiano premiato sino in fondo la cantante, a dimostrazione della profondità contenuta nel significato del suo ultimo brano, ora un’ultima sorpresa si dimostrerebbe pronta a smuovere gli equilibri finora presentatisi dinanzi al dubbioso sguardo dei telespettatori della penisola italiana.

“Quanto vi piace?” Giusy Ferreri di fuoco: sa come lasciarsi andare, décolleté da sogno e fan sotto scacco

“Buongiorno quanto vi piace il video?” Chiede con curiosità la cantante in didascalia al suo ultimo post su Instagram. Duplice anch’esso, come le note della sua interpretazione, non potrà che rivelare al suo culmine un trionfo molteplice quanto inatteso. La bellissima e talentuosa Giusy si appresta dunque a spiegare, con premiata chiarezza, il sotto testo del videoclip fresco d’esordio sulle scene musicali.

“Vuole rappresentare i 2 punti di vista di un amore che finisce, 2 ruoli, chi lascia e chi viene lasciato“, ammetterà Giusy più avanti. Desiderando, al contempo, porre un ulteriore quesito al suo pubblico. “Per voi, è meglio lasciare o essere lasciati?”

In diretta dal backstage della sua ultima creazione, la nata sotto il segno dell’Ariete, ha scelto di indossare per l’occasione un lungo abito elegante. La texture luminosa in verde-giallo, accompagnata da una divina scollatura e da un altrettanto paio di lucenti décolleté in total black, si rivelerà sin da subito magnetica. “Video, canzone e CANTANTE, tutto Supertop“, aggiungerà per tal motivo un fan dell’artista.

La standing ovation, in attesa delle contrastanti quanto esaustive risposte da parte degli utenti, sarà motivo di grande soddisfazione in pochi attimi dalla comparsa delle istantanee in rete. E, oltre ai suoi ascoltatori, anche molti esponenti del mondo dello spettacolo vorranno rivolgere lei i loro complimenti. Fra questi, in primis: la showgirl Justine Mattera e la collega Paola Iezzi.