Auto finisce in un canale: operaio muore andando a lavoro

Un operaio di 52 anni è morto mentre andava a lavoro in un tragico incidente in auto verificatosi stamane a Fondi (Latina). Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Stamane all’alba una nuova tragedia sulle strade del nostro Paese. Un uomo di 52 anni ha perso la vita a Fondi, in provincia di Latina, in un incidente mentre si recava a lavoro.

La vittima avrebbe perso il controllo della sua auto che è uscita di strada per poi ribaltarsi in un canale. A nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorsi che hanno potuto solo constatare la morte dell’automobilista. Sul posto anche i vigili del fuoco, la Polizia Locale e la Polizia Stradale.

Latina, auto finisce in un canale e si ribalta: operaio di 52 anni muore andando a lavoro

Un uomo di 52 anni, di cui non si conosce l’identità, è la vittima dell’incidente stradale verificatosi questa mattina all’alba, martedì 8 febbraio, a Fondi, comune in provincia di Latina.

Il 52enne, operaio presso la ditta De Vizia, specializzata nella raccolta di rifiuti, secondo quanto riporta la redazione locale di Latina Today, si stava recando a lavoro alla guida della sua auto. Per cause ancora da determinare, l’uomo, mentre percorreva via Diversivo Acquachiara, ha perso il controllo della vettura che, uscita dalla sede stradale, è finita in un canale adiacente alla carreggiata ribaltandosi.

In pochi minuti, sul luogo del sinistro sono accorsi i vigili del fuoco e lo staff sanitario del 118. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto far altro che appurare la morte del conducente dell’auto, sopraggiunta per le gravi ferite riportate.

I rilievi e le indagini sono affidate agli agenti della Polizia Locale e della Polizia Stradale che sono intervenuti sul posto insieme ai soccorsi. Non si conoscono ancora le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’auto al 52enne. Non è escluso, scrive Latina Today, che l’uomo possa essere stato colto da un malore alla guida.